La Sanremese si presenta: in piazza San Siro il primo abbraccio con i tifosi, domenica l'esordio in campionato (Foto e video)

E adesso si fa sul serio. Questa sera, nella suggestiva cornice di Piazza San Siro a Sanremo, si è tenuta la tanto attesa presentazione della Sanremese Calcio. L'evento, organizzato con cura per riunire tifosi, sponsor e membri della comunità locale a pochi giorni dall'esordio in campionato, è stato un momento di grande significato per il club, che si è trovato a dover affrontare l'inizio della stagione con il peso di un esordio amaro in Coppa Italia.

Nonostante la recente sconfitta contro il Vado per 3-0, la Sanremese ha scelto di guardare avanti con determinazione, presentandosi davanti al suo pubblico con la voglia di riscattarsi. I giocatori, accompagnati dallo staff tecnico e dalla dirigenza, hanno ricevuto il sostegno caloroso dei tifosi, pronti a mettersi alle spalle la delusione della Coppa e a concentrarsi sugli obiettivi futuri.

La piazza completamente sold out ha testimoniato l'attaccamento della città alla squadra, che rappresenta un simbolo di identità e orgoglio per Sanremo. Durante la serata, sono stati presentati i volti della dirigenza e i nuovi arrivi, con i giocatori pronti a dare il massimo per la maglia biancoazzurra.

Gli interventi dei dirigenti e del mister hanno sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sodo per migliorare, consapevoli che il campionato è lungo e che ci saranno molte occasioni per dimostrare il valore della squadra. Nonostante il decimo posto dello scorso anno e i vari pronostici, che vedono Vado e Varese come favorite, la consapevolezza è che la Sanremese non reciterà in campionato un ruolo secondario.

La serata si è conclusa con un forte applauso del pubblico e degli ultras presenti, un chiaro segnale che, nonostante le difficoltà della passata stagione, la fiducia nei confronti della squadra è intatta. La Sanremese è pronta a voltare pagina e a ripartire con rinnovata energia, con la certezza che il cammino sarà lungo, ma che con il supporto di tutti si potranno raggiungere grandi traguardi.