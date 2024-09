Putiferio politico per il Ministro Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia era con lui anche a Riva Ligure (Foto)

C’è anche un po’ di provincia di Imperia nel caso di Maria Rosaria Boccia, la presunta collaboratrice del Ministro Sangiuliano che ha scatenato un putiferio a livello politico nazionale.

La Boccia, infatti, era presente anche a Riva Ligure l’11 luglio scorso, quando il Ministro era stato ospite d’onore all’inaugurazione della decima edizione della rassegna culturale 'Sale in Zucca'. Il Ministro era stato accolto anche in Comune, dove ha incontrato gli Assessori e i Consiglieri. Quindi venne accompagnato per una breve visita in alcuni luoghi simbolo del piccolo centro rivierasco.

Sul caso è anche intervenuto il sindaco di Riva Ligure, confermando di aver pagato di tasca sua la trasferta del Ministro Sangiuliano. Situazione analoga per l’ospitata del Casinò che ha pagato la trasferta.