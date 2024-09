Sagra dello stocco, una successo la serata calabrese a Camporosso (Foto)

Stoccafisso servito in tutti i modi. Tante persone, residenti e turisti, tra le quali anche il consigliere regionale Veronica Russo, hanno preso parte alla tradizionale serata calabrese, con la sagra dello stocco, giunta quest'anno alla ottava edizione.

Cucina, folklore e tarantella hanno animato la serata di sabato sera. "E’ stata un bellissima 'serata calabrese', entusiasmante anche per la grande partecipazione del pubblico" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Complimenti alla nostra Pro Loco 'Gli Amici del Mulino' per l’organizzazione, per la cucina, per la simpatia. Un immenso grazie a tutti i volontari, uno splendido gruppo".

Per l'occasione i Tarantanova Sound si sono esibiti a Bigauda animando la serata. "Ringraziamo, inoltre, il gruppo 'Tarantanova Sound' per lo spettacolo, oltre alla music light service di Lorenzo Devoto" - sottolinea il primo cittadino - "Ringraziamo, infine, per la collaborazione la Protezione Civile di Camporosso, la Croce Azzurra, la nostra polizia municipale e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento. Bravi tutti!".