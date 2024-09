Intrattenimento online: quali sono i motivi del successo?

In questa fase storica sono sempre di più gli utenti che amano scoprire nuovi contenuti digitali. Il settore dell’intrattenimento online, infatti, rispetto a qualche tempo fa è andato incontro ad evidenti cambiamenti. In molti non si fanno problemi nell’effettuare l’acquisto di contenuti digitali per trascorrere in compagnia una bella serata. Anche se si tratta di un sabato sera, dove in genere si esce in compagnia. Di conseguenza, l’offerta nel campo dell’entertainment deve essere costantemente aggiornata, visto il suo ruolo strategico nella routine quotidiana.

Contenuti di successo: cosa li contraddistingue?

In primo luogo, l’offerta deve essere veloce. Cosa vuol dire questo? In estrema sintesi che gli utenti devono reperire facilmente i contenuti multimediali. Quanti sono gli utenti che trascorrono il tempo guardando i loro film del cuore o le ultime serie TV, grazie alle rivoluzionarie piattaforme di streaming web del calibro di Amazon Prime Video o ancora di Netflix? Il numero in questione negli ultimi anni appare in forte crescita. Ecco spiegato il motivo per cui il settore dell’intrattenimento online attira sempre più investitori e non conosce crisi, come dimostra il vertiginoso incremento dei profitti.

Che si tratti di lungometraggi o di video brevi, gli utenti hanno l’opportunità di intrattenersi anche mediante il noleggio oppure tramite l’acquisto diretto di prodotti digitali sempre più all’avanguardia. Tutto questo si verifica alla massima velocità tramite la rimozione di quelle fastidiose perdite di tempo che possono capitare quando i diretti interessati si recano negli store tradizionali (trovare parcheggio, spesso appare una vera e propria impresa). Al giorno d’oggi, quindi, la velocità della quotidianità appare sempre più estrema e un’offerta che punti fortemente sull’intrattenimento online, per essere considerata di successo, deve essere in grado di gestire al meglio i tempi, diventando una forma naturale dello stile di vita degli utenti.

Altro aspetto rilevante risiede nella disponibilità H24. Il vantaggio di poter effettuare l’accesso ai contenuti multimediali appare palese. In qualsiasi momento della giornata, se le persone lo reputano opportuno, devono poter usufruire dei contenuti multimediali di loro gradimento nella maniera più comoda. Magari collegandosi attraverso la smart TV, mediante lo smartphone, tramite il tablet. In pochi secondi, la famiglia al completo può vedere in tutta tranquillità il film atteso per lungo tempo o la nuova stagione della serie televisiva cult. Per i veri e propri cultori, non manca la vantaggiosa opportunità di visualizzare il film o la serie TV in lingua originale.

Riepilogando, quindi, il settore dell’intrattenimento online punterà in modo sempre più chiaro sulla personalizzazione dei contenuti, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità dei fruitori. Tuttavia, c’è chi è dell’avviso che in questo modo il sistema in oggetto non consenta di pensare in modo approfondito a quali contenuti scegliere. Risultato? I diretti interessati rischierebbero di essere portati a effettuare scelte vincolate in base a quanto pianificato nelle strategie di marketing dalla multinazionale di turno. In realtà, tuttavia, le cose non stanno proprio così, dato che i diretti interessati avvertono la necessità di ricorrere a piattaforme sempre reperibili, affinché i loro desideri vengano accontentati nella maniera migliore.

Quale futuro?

Zero dubbi al riguardo. Al fine di ottenere feedback lusinghieri, l’offerta nel campo dell’intrattenimento online sarà sempre maggiormente incentrata sulla versatilità. Contenuti variabili, come quelli offerti dal mondo del web non ne esistono: chiunque ha la facoltà di selezionare in men che non si dica le forme di intrattenimento più in linea con il suo gusto personale e, magari, cambiare dopo appena qualche minuto. La versatilità assicurata da una piattaforma di streaming online, in tal senso, risulta ampiamente superiore a quella garantita dal cinema o dalla televisione. Selezionare i contenuti in linea al proprio mood e ai propri interessi, anche tenendo conto dei vari momenti vissuti, non risulta affatto un processo tedioso, ma al contrario si conferma la norma. Proprio grazie all’alto livello di versatilità, l’entertainment online si è evoluto, garantendo sempre più scelta.

Costi fissi e accessibilità

Tra i fattori distintivi del boom dell’intrattenimento online, una menzione speciale la meritano i costi sempre più ridotti. Accessibilità ed inclusività sono i due punti cardine di un’offerta sempre più variegata come quella odierna. Non a caso, un numero crescente di utenti vuole abbonarsi a varie piattaforme, scegliendo i servizi di suo gradimento. Nonostante le piattaforme di streaming online presentino costi fissi non sempre bassissimi, una cosa appare scontata: costano di meno che andare al cinema. Tra biglietto, parcheggio, benzina, pop-corn, guardaroba, si spende di meno. Tutto questo spinge gli utenti a intrattenersi online, standosene comodamente seduti su divano di casa, senza dover fronteggiare spese accessorie rilevanti.

Il ruolo delle multinazionali nel campo dell’intrattenimento online

Non vi sono dubbi sul fatto che il comparto dell’entertainment sia decisamente cresciuto nel corso degli anni. Se tutto questo è stato possibile, gran parte del merito spetta al boom delle piattaforme di streaming video che, grazie anche a strategie di marketing innovative, hanno saputo fidelizzare gli utenti nel corso degli anni. I fruitori, quindi, si sono vincolati passo dopo passo a un contesto digitale che appariva come una vera e propria novità, finendo per discostarsi dai canali tradizionali fisici. I portali di e-commerce, in tal senso, sono stati pionieri nel processo di fidelizzazione appena messo in evidenza. Come? Grazie a strategie di marketing di elevato livello qualitativo. Non sono gli utenti a scegliere i contenuti di loro interesse, ma a questi ultimi vengono segnalati prodotti in linea alle loro reali esigenze, ai loro effettivi gusti e al loro gradimento concreto.

Il settore dei giochi online, a tal proposito, ha favorito tutta una serie di cambiamenti. Basti pensare al gioco in mobilità. Quanti player sono soliti intrattenersi nelle pause, collegandosi da un dispositivo casalingo?

Come abbiamo visto, dunque, quello dell’intrattenimento online va considerato come un settore strategico, come una sorta di risorsa da gestire al meglio nella routine, magari regalandosi dei piacevoli attimi di relax. Le piattaforme online, di fatto, hanno il merito di permettere una pianificazione accurata della quotidianità, che si tratti di streaming di serie TV, di film o di giochi online. Conditio sine qua non, ovviamente, è quella di prediligere piattaforme di streaming legali e di puntare su contenuti di alta qualità. Infine, i livelli di sicurezza informatica devono essere massimi.