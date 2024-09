"Bottega storica", Ventimiglia consegna targhe a ventisette attività commerciali della città (Foto e video)

Targhe alle attività commerciali storiche della città di Ventimiglia sono state consegnate in mattinata nella sala consigliare del Comune alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e del vicesindaco Marco Agosta.

Un riconoscimento per il lavoro svolto negli anni. "E' un punto di inizio" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Le ditte e l'attività imprenditoriale sono fondamentali. Con orgoglio mi fa piacere consegnare questa targa per premiare le attività commerciali che hanno mantenuto la loro identità per più di 50 anni. Un simbolo che può portare magari ad altre iniziative. Partiamo dal censimento di queste botteghe per poi continuare con altri progetti proprio per mantenere in vita le nostre attività".

Ventisette le attività commerciali che hanno ricevuto il riconoscimento di 'Bottega storica'. "E' un'iniziativa che abbiamo previsto nel nostro programma di mandato. Avevamo detto che avremo dato lustro alle nostre botteghe storiche e così insieme alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria e agli uffici abbiamo dato via a questa iniziativa" - aggiunge il sindaco Flavio Di Muro - "Si è dedicato molto il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta. Ci teniamo molto a questo percorso perché le attività commerciali sono dei fari, delle luci nella storia di Ventimiglia e nel presidio del territorio attuale della città, che è commerciale e vuole avere una vocazione turistica ma che fonda le sue radici nel rapporto commerciale del piccolo esercizio di vicinato. Noi prediligiamo questo tipo di attività rispetto alle grandi strutture di vendita. Ci teniamo a farlo anche simbolicamente con questo gesto per ringraziare tutti del lavoro svolto negli anni, anche dai genitori e nonni che oggi non ci sono più e che credo siano oggi soddisfatti di quello che stanno portando avanti gli eredi".