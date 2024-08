Anno di aspettative per i 'Brigaschi' e 'A Vastera': domani il 35° Ëncontr’ën Tèra Brigašca

Il 2024 è per i Brigaschi e A Vastera un anno di aspettative, che si è di fatto iniziato con il rinnovo del Consiglio Direttivo, la cui riunione inaugurale è avvenuta a La Brigue nella sala municipale, a sancire la transnazionalità delle nostre radici comuni.

Lo sviluppo della Convenzione con il Musée des Merveilles di Tenda ha poi permesso di realizzare nella Cà di Brigaschi di Realdo la bellissima esposizione su i “Piccoli Minatori nelle Alpi”, un interessante percorso espositivo composto da pannelli esplicativi, esposizione di attrezzi e minerali oltre a diversi intrattenimenti con cruciverba, indovinelli, gadgets soprattutto per i più piccoli. Filo conduttore è la teoria di una comune appartenenza di tutti i misteriosi Piccoli Uomini Minatori che popolano leggende alpine che in qualche modo collega e racconta, tra storia e leggenda, tutte le fantastiche figure di piccoli Esseri abitatori di boschi e angoli remoti. Comune denominatore: l’essere piccoli, minatori/cavatori, abitare e scavare in aree remote, normalmente dentro la foresta, essere schivi e perfino pericolosi. I 7 Nani di Biancaneve, piccoli minatori forestali, i Martlitti, presenti in area brigasca in quel di Carnino e una serie di numerosi altri personaggi, avrebbero un’origine comune che li collegherebbe niente meno che alla Serenissima Repubblica di Venezia. Vale sicuramente la pena di prenotare una visita alla Ca di Brigaschi telefonando a 0184/94676 (Musei di Triora) oppure 0039 335305407.

Diverse altre manifestazioni si sono susseguite; di tipo gastronomico: Mangiàa Brigasch a Upega, Corso di Cucina Brigasca a Viozene, ma soprattutto a carattere religioso, per i SS Patroni e la celebrazione di Sant Erim, il Santo dei pastori brigaschi, presso l’omonima Cappella a quasi 2000 metri in Valle dei Maestri. Numerosa e sentita la partecipazione, prevalentemente giunta a piedi da Carnino, con la S,Messa celebrata da Don Antonello.

Il prossimo appuntamento però, molto importante, sarà a Briga/La Brigue domani 1° settembre per il 35° Ëncontr’ën Tèra Brigašca, che vedrà quest’anno convenire moltissimi Brigaschi, soprattutto dalla diaspora in Liguria, Provenza e Piemonte. Lo svolgimento prevede la S.Messa officiata e cantata in brigasco, con il coro in costume dei Cantaùu, i saluti di benvenuto con aperitivo, musica e canti in brigasco, occitano, francese e italiano. Conferimento del titolo di Amigh di Brigaschi a chi meglio avraà, a giudizio del Consiglio Direttivo, esaltato valori e territorio brigasco. Ancora il Palio di Petanque, cui parteciperanno le coppie rappresentanti gli 8 paesi brigaschi.