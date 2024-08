Ventimiglia: la protesta dei residenti di via Alle Ville "Degrado immondizia, sfalci da fare e asfalto da dimenticare" (Foto)

Interviene un’altra lettrice (C.B.) In merito a quanto già evidenziato in relazione agli sfalci d’erba e all’operato della Teknoservice:

“Ritengo il mio concittadino molto fortunato in quanto anche se ‘alla carlona’, nella sua via lo sfalcio bene o male é stato eseguito. Io abito in via alle Ville (che é lunga qualche chilometro) ed é una ‘savana’, costeggiata da un quasi scomparso nastro d’asfalto. Purtroppo lo devo dire, e gli altri utenti lo potranno confermare, che negli anni passati bene o male lo sfalcio e la pulizia venivano fatti. Ad ogni modo basta fare un salto per rendersi conto della situazione. Per non parlare poi delle buche e dei dossi dovuti alle radici dei pini o delle pietre che invadono la sede stradale riducendola ulteriormente, problematiche segnalate da anni !!!! Andare in Via alle Ville é come fare un safari senza andare in Africa... in effetti potrebbe diventare un’attrattiva per persone in cerca di forti emozioni ...a Km zero. Sempre i via alle Ville e precisamente per quanto riguarda l’isola ecologica di ‘Porta Canarda’, da tempo abbiamo segnalato (sia sui giornali che direttamente al Sindaco ed all’Assessore) una situazione inaccettabile per un paese civile e che si é dato obiettivi ambiziosi di pulizia e riciclo dei rifiuti. Ho viaggiato molto e solo nelle zone più remote dei paesi poveri si trovano situazioni come quella nella foto. Ho la netta impressione che l’amministrazione si sia focalizzata solo sulla pulizia del centro città. In effetti il centro (limitato ad un raggio di 100 metri intorno al Comune) sembra più pulito della piazza davanti al casino di Monaco. Ventimiglia é fatta anche di frazioni, zone collinari ed é molto estesa e necessita di molti sopralluoghi e visite sul territorio. Certo, ciò comporta fatica e impegno ma é stata una loro scelta di essere eletti. Così è fatto il territorio di Ventimiglia e come tale va gestito e curato, ovunque”.