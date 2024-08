Sanremo: tutto pronto al Tennis di corso Matuzia per il via ai Campionati Italiani under 13 femminili

Tutto pronto al Tennis Sanremo per il via ai Campionati Italiani under 13 femminili. domani e domenica si disputeranno le partite del tabellone di qualificazione che premieranno le 8 giocatrici che potranno accedere a quello principale.

Sarà formato da 64 giovani tenniste provenienti da tutta Italia per la conquista dello scudetto tricolore e vedrà come testa di serie numero 1 e favorita per la vittoria la sanremese Victoria Lanteri Monaco che si allena su questi stessi campi presso il Sanremo Tennis Team.

Gli allenamenti di preparazione hanno occupato tutta la giornata di oggi, fino a notte inoltrata.