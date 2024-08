Polisportiva Vallecrosia Academy, a settembre ripartono le attività del settore giovanile (Foto)

Ripartono, a settembre, le attività del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy asd.

Le sedute di allenamento per tutte le leve riprenderanno, la prima settimana di settembre, al campo Zaccari a Camporosso dove l'organico tecnico e dirigenziale attenderà i propri ragazzi e accoglierà i nuovi arrivi che vorranno avvicinarsi al mondo del calcio seguendo la filosofia della Polisportiva Vallecrosia, che, per il secondo anno, sarà una scuola calcio del Milan e, pertanto, verranno seguite e applicate le linee guida impartite dall'AC Milan.

Ecco gli appuntamenti previsti per le singole leve:

- Giovanissimi primo anno della leva 2011: lunedì 2 settembre dalle 17.30 alle 19 e mercoledì 4 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Esordienti secondo anno della leva 2012: lunedì 2 settembre dalle 17.30 alle 19 e mercoledì 4 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Esordienti primo anno della leva 2013: martedì 3 settembre dalle 17.30 alle 19 e giovedì 5 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Pulcini secondo anno della leva 2014: martedì 3 settembre dalle 17.30 alle 19 e venerdì 6 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Pulcini primo anno della leva 2015: mercoledì 4 settembre dalle 17.30 alle 19 e venerdì 6 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Primi Calci secondo anno della leva 2016: lunedì 2 settembre dalle 17.30 alle 19 e giovedì 5 settembre dalle 17.30 alle 19;

- Primi Calci primo anno della leva 2017: sabato 7 settembre dalle 10.30 alle 12;

- Piccoli Amici della leva 2018 e 2019: sabato 7 settembre dalle 10.30 alle 12;

- specifico per i portieri: venerdì 6 settembre dalle 17 alle 19.