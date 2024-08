Il Sanremo Rugby apre le porte del campo di Pian di Poma ai rugbisti del futuro, al via gli open day

Il Sanremo Rugby apre la stagione 2024/2025 fissando sul calendario le date degli open day che consentiranno a sportivi e famiglie di prendere un primo contatto con il mondo della palla ovale a tinte biancazzurre.

Tre le giornate in programma, sempre di giovedì: si parte il 19 settembre, si prosegue il 26 e si chiude il 3 ottobre.

In tutte e tre le occasioni la giornata sarà suddivisa in tre orari differenti: alle 17.30 spazio ai più piccoli dai 3 ai 12 anni (sia maschi che femmine), alle 18.30 sarà il momento della fascia 12-14 anni per i maschi oltre alle femmine dai 12 ai 18 anni e, infine, alle 19 chiuderanno i ragazzi dai 14 ai 18 anni oltre al rugby seven.

Mano al calendario anche per le date di inizio delle attività sportive firmate Sanremo Rugby e per gli orari degli allenamenti per la stagione 2024/2025.

Gli Under 6/8/10/12 partiranno il 17 settembre e saranno in campo dalle 17.30 alle 19; gli Under 14/16/18 maschili inizieranno il 3 settembre con gli Under 14 in campo dalle 17.30 alle 19 e gli Under 16/18 dalle 19 alle 20.30.

Infine la femminili Under 14/16/18 che darà il via alla stagione il 17 settembre con allenamento dalle 18.30 alle 20.

L’appuntamento è sempre al campo di Pian di Poma, la casa del Sanremo Rugby.