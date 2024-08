Beach Volley: a settembre sulle spiagge di Diano Marina la 'Serie beach 1' con tanti campioni

Tutto pronto per la tappa agonistica di beach volley ‘Citta di Diano Marina’. Il 21 e 22 settembre, sulle spiagge comunali, è stata programmata come da tradizione da alcuni anni la tappa ‘Serie beach 1’ valida per i punti della classifica italiana Fipav.

Quest'anno la tappa fa parte del festival nazionale beach volley e sarà ‘2x2 open maschile’ (negli anni scorsi era femminile). E’ organizzata dalla polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley, con la collaborazione del comune di Diano (Assessorato sport e turismo), della GM e della Regione.

Si svolgerà su campi e strutture che saranno allestiti appositamente sulle spiagge comunali adiacenti la passeggiata. L'organizzazione arbitrale sarà curata dalla Fipav Liguria in collaborazione con le regioni limitrofe (Piemonte e Lombardia), mentre la formula del torneo sarà gestita dal supervisore Fipav in base al numero delle coppie iscritte.

Saranno protagonisti i migliori giocatori del Nord Italia.