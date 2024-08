L'avvocato Villarreal Del Rio nominato rappresentante estero del Principato di Seborga a Città del Messico

S.A.S. la Principessa Nina ha nominato ieri con proprio Decreto l’Avv. Benigno Villarreal Del Rio alla carica di Rappresentante Estero del Principato di Seborga a Città del Messico.

S.A.S. la Principessa Nina e il Consiglio della Corona del Principato di Seborga ringraziano l’Avv. Villarreal Del Rio per la sua generosa disponibilità e gli augurano buon lavoro per il suo nuovo incarico.

L’Avv. Benigno Villarreal Del Rio è nato a Ciudad Victoria il 20 ottobre 1975. È sposato e ha una figlia. È laureato in Giurisprudenza presso l’Universidad Anáhuac; ha in seguito conseguito un MBA con lode all’International University of Monaco (dove è stato compagno di studi di S.A.S. la Principessa Nina), oltre a due dottorati in Amministrazione Aziendale e Diritto Societario. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ha guidato lo sviluppo e la gestione di quasi 1 gigawatt di capacità in Messico, con investimenti pari a 2 miliardi di dollari. Nel 2012 ha fondato Vive Energía, società che sviluppa e gestisce progetti di energia rinnovabile, di cui è da sempre Direttore Generale. Villarreal ha anche creato l’Associazione Peninsulare delle Energie Rinnovabili (APER).

È stato consulente del governo messicano e ha insegnato per quasi 20 anni in varie università, partecipando attivamente a forum internazionali.