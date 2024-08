Agosto salva la stagione estiva? In Riviera bilanci positivi e numeri in linea con gli anni passati

"E qui le sere d'agosto profumano l'aria". Era il 1983 e Giuni Russo spopolava con questa canzone, mentre tutti si godevano gli ultimi attimi di un'estate, per molti indimenticabile. Quarantuno anni dopo, in Riviera di Ponente, l'estate si chiude con un bilancio positivo, ma le difficoltà di giugno e luglio rimarranno nella memoria di molti. A salvare la stagione estiva di commercianti e balneari ci ha pensato proprio agosto, con i suoi "sogni profetici" e le sue "nuove passioni" (cit.).

Agosto a Santo Stefano al Mare

A ringraziare il bel tempo di agosto è sicuramente Santo Stefano al Mare. Dopo un giugno negativo e un luglio altalenante, il mese che sta per concludersi ha portato turisti e numeri importanti. "Il bilancio è assolutamente positivo", afferma Marcello Pallini, sindaco di Santo Stefano al Mare. "Il tempo ci ha permesso di invertire la tendenza dei mesi precedenti, aumentando il numero di turisti nel nostro paese. Le presenze di agosto sono state numerose e in linea con gli anni passati e con i dati della Provincia di Imperia".

Agosto a Riva Ligure

Se c'è un paese in Riviera dove le sere d'agosto profumano l'aria, è certamente Riva Ligure. Durante l'estate, il paese si è trasformato in un vero e proprio villaggio vacanze, con eventi quotidiani pensati per ogni tipo di turista e residente. Anche qui agosto si chiuderà con un bilancio positivo. "Le spiagge sono state prese d'assalto e siamo molto contenti", afferma il vicesindaco e assessore al Turismo Francesco Benza. "Il bilancio è assolutamente positivo: le attività commerciali hanno lavorato molto. Abbiamo sfruttato al massimo l'isola pedonale (dalle 19.30 a mezzanotte) in via Martiri della Libertà. Possiamo ritenerci soddisfatti e contenti".

Agosto a Taggia e Arma di Taggia

Chi ha sofferto maggiormente a giugno e luglio è stata sicuramente Arma di Taggia. Agosto ha riportato la gente sulle spiagge, ma il cambiamento nelle abitudini vacanziere degli italiani ha sicuramente influito sui numeri di fine stagione. Tuttavia, agosto si chiuderà con un bilancio positivo e la vasta offerta di eventi (circa due al giorno) proposta dall'amministrazione comunale ha sicuramente aiutato. "Tutti i format che abbiamo proposto sono stati apprezzati, e credo che il merito sia dovuto alla loro varietà, capace di spaziare su diversi fronti", ha dichiarato l'assessore al Turismo Barbara Dumarte a Sanremonews.

Agosto a Ospedaletti

Anche Ospedaletti sorride alla fine di agosto. Il numero di turisti è aumentato progressivamente, e sia i locali che i balneari si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti nell'ultimo mese. In generale, per Ospedaletti è stata "una stagione estiva positiva", come sottolineato dall'assessore al Turismo Simona Cecchetto. "Una stagione che ci ha insegnato quanto ai turisti e ai residenti, così come all'amministrazione comunale, sia piaciuto molto ballare sulla ciclabile. L'evento con DJ Tex è stato splendido: vedere l'intera pista piena di persone di ogni età ballare ci ha trasmesso entusiasmo e sicuramente ripartiremo da qui. Lo stesso vale per la baby dance, che è stata molto apprezzata. Se lungo la pista ciclabile si ballerà con musica pop e da discoteca, sicuramente su Piazzale al Mare si ballerà il liscio. Quel che è certo è che la musica farà da colonna sonora anche alla nostra prossima estate".