Crisi Rt, interviene Quesada (Pd): "Non è solo un problema per chi utilizza il servizio, ma per tutta la comunità"

"Come Partito Democratico, condividiamo appieno le preoccupazioni espresse dalla segretaria provinciale della CISL, Antonietta Pistocco, riguardo alla situazione del trasporto pubblico locale nella nostra provincia. La crisi di Riviera Trasporti non è solo un problema per chi utilizza il servizio, ma per tutta la comunità, e non possiamo più permetterci di ignorare questa realtà". Così in una nota il Segretario Provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada

"La Pistocco ha detto una cosa fondamentale:, chiosa il segretario dem, di parole ne sono state scritte tante ed ora c’è bisogno di fatti e di concretezza. Non possiamo che essere d'accordo. È ora di mettere da parte le promesse vuote e affrontare davvero le criticità che ci portiamo dietro da troppo tempo: risorse regionali insufficienti, mezzi obsoleti, un organico sotto pressione, e una sicurezza ormai a rischio".

"Ci preoccupa particolarmente il fatto che, evidenzia Quesada, il rimborso chilometrico sia fermo ai valori del 2001, mentre i costi di gestione sono aumentati enormemente. Questo, unito alla mancanza di nuovi autisti e alla vetustà dei mezzi, sta rendendo il servizio sempre più inadeguato. Anche la questione della sicurezza non può essere trascurata: come sottolinea la Pistocco, sui mezzi viaggiano tante persone sprovviste di biglietto valido," creando problemi sia per il personale che per i passeggeri".