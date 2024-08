Sanremo: concluso con swing e ironia il venticinquesimo Zazzarazzaz (foto)

In una piazza San Siro sempre gremita di pubblico di ogni età si sono svolte le tre serate della venticinquesima edizione di “Zazzarazzaz”, storico Festival della Canzone jazzata di respiro nazionale. Momenti di vero coinvolgimento, di musica originale, di revival proposto con gusto e ironia, che resteranno nel cuore di chi era presente. Vedere la cantante jazz e notissima soubrette Minnie Minoprio duettare con il favoloso quartetto francese di Sebastien Chaumont, apprezzare le nuove produzioni del cantautore Joe Cova con l’armonica virtuosa di Riccardo Grosso o ancora essere trasportati dall’entusiasmo e dal talento dei quattro giovanissimi baresi “Swing 31”, sono tutti elementi che hanno decretato il successo di questa edizione. Brillante e colta la conduzione delle serate affidata a Beatrice Zuin con gli interventi del critico musicale Roberto Berlini, senza contare la serata finale che ha visto debuttare una grande orchestra di 26 elementi sotto l’insegna di “Sanremo Ritmo-sinfonica”, un progetto nato dalla collaborazione tra la Giovane orchestra Note Libere e gli Swing Kids, orchestra stabile di Zazzarazzaz. Sotto la bacchetta di Freddy Colt, che è anche direttore artistico della rassegna, l’orchestra ha convinto il pubblico presente con un repertorio che spaziava da Barzizza a Battisti, passando per Modugno e Bacharach.

In chiusura di serata due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, i consiglieri Giovanna Negro e Vittorio Toesca, in rappresentanza dell’assessore Alessandro Sindoni, hanno consegnato agli organizzatori una targa come riconoscimento per i venticinque anni di “Zazzarazzaz”. Ai concerti ha presenziato anche la signora Rossana Moretti, moglie di Lelio Luttazzi e presidente dell’omonima fondazione che da anni dà il suo patrocinio alla rassegna.

Piena soddisfazione dunque dal Centro Stan Kenton che ha organizzato l’evento anche con il patrocinio della Bunker Records di Roma e il sostegno di Banca di Caraglio. Le serate di Zazzarazzaz 2024 saranno poi trasmesse integralmente nei prossimi giorni dalla web radio Il Discobolo.