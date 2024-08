Castellaro: uomo di 55 anni trovato morto in casa, probabile malore fatale

Tragedia in via Mazzini, dove un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato l'anziano padre, che ha rinvenuto il corpo del figlio riverso a terra, ai piedi del letto.

Le autorità stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le circostanze esatte del decesso, anche se al momento l'ipotesi del malore appare la più probabile. Nel frattempo si attende l'esito degli accertamenti medici per confermare le cause della morte. Sul posto oltre ai carabinieri anche i sanitari della Croce Verde Arma a bordo dell'ambulanza e l'automedica Alfa 3.