Riva Ligure-Sale in Zucca: questa sera l'incontro con Alessandro Di Battista

Il settimo appuntamento della rassegna Sale in Zucca promossa dal comune di Riva Ligure è in programma venerdì 23 agosto alle ore 21.15 in piazza Matteotti con Alessandro Di Battista.

In questa occasione, l’autore presenterà il suo libro “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”, un'opera che affronta questioni di grande importanza e attualità.

Il libro, arricchito dalla prefazione di Piergiorgio Odifreddi, si addentra in un'analisi critica dei conflitti contemporanei, sottolineando l'importanza del pensiero critico in un'epoca caratterizzata da una generalizzata omologazione politica e culturale. Di Battista invita i lettori a non perdere di vista il potere della Storia e a riscoprire il valore di assumere posizioni consapevoli e informate.

A introdurre l’autore sarà Claudio Porchia, il direttore artistico della rassegna, che guiderà il pubblico attraverso le tematiche affrontate nel libro, stimolando un dialogo vivace e costruttivo.

Il vice sindaco e assessore alla cultura, Francesco Benza, ha espresso il suo entusiasmo per l'evento: “È per noi un piacere ospitare Alessandro Di Battista, che ci offrirà sicuramente interessanti spunti di riflessione e che si inserisce perfettamente nel ricco programma della decima edizione di Sale in Zucca. Questa rassegna rappresenta non solo un’opportunità per approfondire temi attuali, ma anche un momento di condivisione culturale in un contesto accogliente e stimolante”.

Non finisce qui! Il programma di "Sale in Zucca" prevede un ulteriore appuntamento giovedì 29 agosto, un evento dedicato al "Moscatello di Taggia", un vino pregiato e simbolo del territorio. In questa occasione, il noto conduttore radiofonico e televisivo Tinto (Nicola Prudente) presenterà la sua opera prima nella narrativa, “Il collo della bottiglia: Storie di Vite”. Questo romanzo, che intreccia storie di intrighi, passioni e misteri, inizia sulle magiche rive dell'Adriatico con l'incontro tra Antonio e Blanche, una giovane e affascinante top model franco-algerina, e si dipana attraverso tematiche che esaltano il connubio tra la grandeur francese e il genio italiano.