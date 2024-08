Sanremo, 30 giorni di caldo intenso ma nessun "disagio fisiologico": i dati di Arpal Liguria

Negli ultimi 30 giorni, secondo i dati raccolti dall'Arpal Liguria, Sanremo ha registrato temperature elevate e un tasso di umidità significativo. Le rilevazioni, effettuate ogni ora, hanno mostrato che la Città dei Fiori ha vissuto un periodo di caldo intenso, con picchi di temperatura che hanno superato spesso i 28°.

Nonostante le temperature elevate, l'indice di calore - che tiene conto della combinazione di temperatura e umidità -, ha indicato prevalentemente un livello di "nessun disagio fisiologico per il caldo". Questo significa che, anche se la percezione del calore è stata elevata, non si è raggiunto un livello di allarme per la salute della popolazione sanremese.

Entrando nel dettaglio, il mese di luglio è stato caratterizzato da una moderata umidità, oscillante tra il 40% e il 60%, che ha influenzato l'indice di calore. Tuttavia, la combinazione di temperatura e umidità non ha mai raggiunto livelli critici, garantendo che non ci fosse un impatto significativo sul benessere fisico dei residenti. Lo stesso vale per i giorni di agosto rilevati dall'agenzia.

I momenti di disagio fisiologico

Questo non significa che negli ultimi 30 giorni non ci siano stati picchi di disagio fisiologico per il caldo. Tutt'altro. Seppur raramente, questa condizione si è verificata soprattutto durante le ore pomeridiane, causando una percezione del caldo più intensa e scomoda tra i cittadini. Di seguito, le giornate in cui si sono verificati i disagi dovuti alle temperature elevate:

23 luglio 2024. Le ore pomeridiane sono state particolarmente critiche, con temperature che hanno oscillato tra i 27,7° e i 28,8° e un’umidità compresa tra il 67% e il 74%. L’indice di calore ha raggiunto i 32,1°C alle 17:00, segnalando un livello di disagio fisiologico per caldo.

16 agosto 2024. Un altro picco è stato registrato nel tardo pomeriggio, tra le 18:00 e le 19:00, con temperature vicine ai 29° e un’umidità compresa tra il 52% e il 59%. L’indice di calore ha superato i 30°, determinando un ulteriore stato di disagio fisiologico.

17 agosto 2024. Anche in questo giorno, le ore pomeridiane hanno visto un livello di disagio, con temperature intorno ai 28,3° e un’umidità del 63%. L’indice di calore è rimasto sopra i 30°, suggerendo un percepibile disagio per i residenti.

20 agosto 2024. Alle 18:00, un ulteriore picco è stato rilevato con una temperatura di 28,4° e un'umidità del 60%, portando l'indice di calore a 30,1°. Questo livello ha causato disagio fisiologico per caldo.