Quali conseguenze ci potrebbero essere sul mercato crypto dopo la riunione del FOMC?

Ci sono sempre più voci in circolazione su un possibile abbassamento dei tassi di interesse da parte della Fed, cosa che comporterebbe molti cambiamenti nel mercato, a partire da nuovi investimenti in asset più rischiosi e un vero e proprio flusso di capitali.

Ciò porterebbe un cambiamento anche nella politica monetaria, piuttosto restrittiva negli ultimi due anni.

Quali sono gli imprevisti?

Negli ultimi tempi un membro della Fed, Mary Daly, ha posto l’attenzione su alcune questioni e conseguenze che potrebbero emergere dallo sfasamento tra politica monetaria e condizioni economiche.

In particolare sarebbe premura della Fed non inasprire ulteriormente la politica monetaria corrente in un periodo che è comunque già caratterizzato da un rallentamento economico.

Daly ha in particolare segnalato che un mancato riadattamento delle politiche rispetto all’inflazione, anche se i prezzi si mantengono stabili per ora, potrebbe portare instabilità forte nel mercato del lavoro.

E infatti le osservazioni di Daly sono condivise da altri membri della Fed, come il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic; quest’ultimo è dell’idea che procrastinare i tagli ai tassi potrebbe portare a forti rischi futuri. Anche per quanto riguarda l’economia statunitense, dopo luglio c’è stata una marcata discesa dei prezzi azionari, inlcuso Bitcoin, che ha destato una certa preoccupazione.

Daly poi ha anche notato che le aziende cercano di evitare i licenziamenti, prediligendo una riduzione delle spese inessenziali per cercare di arginare il rallentamento della crescita interna. Ciò concretizza l’idea di una maggiore prudenza economica in un periodo di incertezza di mercato.

Cosa comporta tutto questo per gli investitori

Prima di tutto, una riduzione dei tassi di interesse potrebbe portare Bitcoin e altre criptovalute a picchi massimi, ma gli investitori di contro dovrebbero prepararsi a una inevitabile volatilità di mercato in seguito a cambiamenti sulle politiche monetarie.

Le condizioni di mercato poi richiedono attenzione prima di svolgere investimenti importanti. Le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed influenzano in modo significativo gli investitori in Bitcoin e criptovalute, poiché tale decisione potrebbe favorire nuovi picchi per questi asset. Al momento, Bitcoin (BTC) è sceso a $58.593, dopo aver superato i $60.000 solo la notte scorsa.

Gli eventi da tenere d’occhio fino al 23 agosto

Il primo evento chiave sarà l'incontro del FOMC di mercoledì, durante il quale verranno analizzati i verbali della riunione di luglio e le decisioni di politica monetaria future.

Questo incontro fornirà una panoramica dettagliata sulle prospettive della politica monetaria della Fed, inclusi i punti di vista dei membri del comitato sulle condizioni economiche e le tendenze future.

Inoltre, giovedì verranno pubblicati i report S&P Global Manufacturing e Services PMI per agosto. Questi report offrono uno spaccato delle condizioni nei settori manifatturiero e dei servizi negli Stati Uniti e sono considerati indicatori chiave della salute economica complessiva.

Infine, venerdì si svolgerà un altro discorso della Fed, con il presidente Jerome Powell che parlerà al Jackson Hole Economic Policy Symposium, un'importante conferenza globale per banchieri centrali, economisti e accademici che si tiene a Wyoming.

Il suo discorso è atteso per anticipare una possibile riduzione dei tassi di interesse a settembre e le possibili modifiche future dei tassi.

Recenti dati economici indicano che l'inflazione continua a scendere verso l'obiettivo del 2% della Fed, la spesa dei consumatori rimane stabile e il tasso di disoccupazione non sta peggiorando.

