Sanremo: trasforma una cantina in un alloggio 'alla buona', uomo denunciato dalla polizia

Anche durante la settimana di ferragosto il corpo di polizia locale è dovuto intervenire a difesa della sicurezza urbana.

In particolare si segnalano tre grandi interventi da loro effettuati: il primo è avvenuto nella città vecchia, dove le forze dell'ordine hanno trovato all'interno della cantina di una casa un cittadino straniero irregolare, che utilizzava il luogo come sua abitazione; nella cantina è stato rinvenuto anche un allaccio alla rete pubblica fuorilegge, che è stato poi rimosso dalla società elettrica, mentre l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per furto di energia elettrica, oltre che di occupazione abusiva di immobile. La questura di Imperia ne ha in seguito disposto decreto di espulsione. Le operazioni di controllo sono scattate in seguito a diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona, secondo le quali l'uomo viveva lì da diverse settimane.

Un secondo intervento ha riguardato la segnalazione di un uomo trovato ad assumere sostanze stupefacenti in area pubblica. Anche in questo caso si trattava di un cittadino straniero irregolare, che è stato deferito e segnalato come consumatore di sostanze.

Ultimo grande intervento ha riguardato un individuo in possesso di un taglierino intento a minacciare dei minorenni in seguito a un diverbio in via Matteotti. I componenti della Polizia locale che in quel momento stavano controllando la zona sono intervenuti, segnalando l'uomo all'autorità giudiziaria e sequestrando l'oggetto.