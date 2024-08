Sanremo, Flashdance il musical sbarca al Teatro dell'Ariston

Flashdance il musical sbarca all'Ariston di Sanremo domani, mercoledì 21 agosto, alle 21.30.

Lo spettacolo che ha le musiche originali del film, su Licenza di Theatrical Rights Worldwide, vedrà come protagonisti Alex Belli e Sara Riccio. E' prodotto da Marco Borzatta per Luna Di Miele Produzioni srl mentre regia e coreografie sono di Enzo Paolo Turchi. Direzione musicale e arrangiamenti di Tony Lambriola.

La diciottenne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per partecipare a un'audizione si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo nella fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ritiene corretto iniziare una relazione con il proprio capo. Nei giorni successivi un equivoco personaggio, Carlos, cerca di convincere Alex e la sua amica Jeanie ad andare a lavorare nel suo strip club. Le ragazze rifiutano, ma solo l'intervento di Nick farà desistere Carlos, ormai passato alle minacce. Così Alex inizia a frequentare Nick e di lì a breve i due si trovano legati in un'appassionata storia d'amore. Nel frattempo Alex apprende di essere stata ammessa a un'audizione dell'Accademia di Danza ma questo grazie a una raccomandazione di Nick. Tra mille dubbi si presenta al provino. Anche se l'emozione le fa sbagliare il primo passo, con coraggio ricomincia e si lancia nella sua trascinante coreografia: un perfetto insieme di danza classica, moderna e breakdance, che le permette di conseguire l'ammissione.

Prezzi di ingresso:

platea € 37,00 + € 3,00 prev. - € 32,00 + € 3,00 prev. - € 30,00 + € 3,00 prev.

galleria € 30,00 + € 2,00 prev. - € 25,00 + € 2,00 prev. - € 22,00 + € 2,00 prev.