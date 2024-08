Sessant'anni per il Tennis club di Ospedaletti, cerimonia per ringraziare gli storici fondatori (Foto)

Una storia di 60 anni quella che oggi il Tennis club di Ospedaletti si trova a festeggiare, che dal '64 è un punto di riferimento per lo sport del territorio.

In occasione dell'anniversario nel circolo è stata organizzata una giornata commemorativa, iniziata con lezioni di prova gratuite e un torneo giovanile, ma l'evento clou è stata la cerimonia di premiazione con cui tennis club e l'amministrazione hanno voluto celebrare gli storici fondatori dell'impianto sportivo con la consegna di attestati a loro o ai loro eredi, per ringraziarli del grande sforzo fatto all'epoca che ancora oggi ha un peso importante nella vita degli ospedalettesi; in contemporanea un rinfresco aperto a tutti.