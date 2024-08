"Il verde pubblico è completamente abbandonato" l'attacco del Pd di Ventimiglia all'amministrazione (Foto)

"In piena stagione estiva, in questi giorni di ferragosto, è sufficiente farsi una passeggiata per la città per notare come il verde pubblico sia in stato di totale abbandono, vuoi per la totale assenza di programmazione degli interventi di questa amministrazione, vuoi per la mancanza ormai cronica di maestranze dell'ente (anche questa da addebitare all'attuale Amministrazione).

Fatto sta che, nella città un tempo conosciuta per la Battaglia di fiori, oggi il verde pubblico si è trasformato in "giallo pubblico".

Non solo non vengono annaffiate le aiuole nei dintorni delle scuole, le palme del lungomare, i giardini Tommaso Reggio e quelli del Corsaro Nero, ma addirittura non viene preservata la sicurezza delle strade, con le bouganville di Corso Genova che ormai arrivano ad occupare la carreggiata.

Il Partito Democratico, attraverso i suoi consiglieri, aveva presentato un emendamento al bilancio per migliorare il verde pubblico con nuove piante che resistono a periodi di siccità, ma purtroppo è stato respinto in fase di approvazione del bilancio dalla maggioranza e oggi ci ritroviamo con la situazione che è sotto gli occhi di tutti.

Attraverso una mozione, sempre del PD, votata all'unanimità era stata prevista la ripiantumazione degli alberi abbattuti e degli alberi dedicati ai bimbi nuovi nati e/o adottati in città, ma di quell'impegno Sindaco e giunta sembrano essersi già dimenticati.

La città è in costante peggioramento, e lo si vede anche dalla poca attenzione che il sindaco e la sua giunta riservano al decoro urbano".