Ferragosto tranquillo nei pronto soccorso della nostra provincia: qualche ubriaco di troppo e poco altro

Il ponte di Ferragosto, nonostante la massiccia presenza di turisti nella nostra provincia, ha visto un lieve aumento di lavoro per i pronto soccorso di Sanremo e Imperia e il punto di primo soccorso di Bordighera.

Qualche incidente e qualche stato febbrile, con alcune lunghe attese per i codici ‘minori’ che hanno dovuto lasciare spazio a quelli più urgenti. Ma, per medici ed infermieri dei tre luoghi di soccorso dell’imperiese non è stato un Ferragosto di super lavoro.

Tante ambulanze e molti pazienti che si sono recati autonomamente ai pronto soccorso ma problemi decisamente inferiori a quelli degli anni scorsi. Molti gli incidenti stradali, che hanno visto i feriti portati in ospedale con lievi ferite. Nel corso della notte di Ferragosto non è mancato qualche soccorso ad alcuni ubriachi, che avevano alzato un po’ troppo il gomito per la festa di mezza estate.

Manca ancora l’intero weekend che completerà il ponte vacanziero e ci si augura che il trend sia identico al periodo appena trascorso. Per ora l’estate sta trascorrendo in modo abbastanza tranquillo negli ospedali provinciali, dopo anni piuttosto difficili soprattutto quelli del Covid.