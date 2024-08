Trasformare i Gioielli Ereditati in Liquidità: Strategie Efficaci

Quando si eredita un gioiello, si ha più di un semplice oggetto: è un pezzo di storia di famiglia e può essere anche un ricordo tangibile di persone a cui si è voluto bene. Non sempre, però, l'avere dei gioielli può essere in linea con il gusto e lo stile di vita di chi li eredita.

Ci potrebbero essere anche dei motivi di tipo economico per cui tali gioielli debbano diventare liquidità, per affrontare altre spese o investimenti. In questo caso si mette in atto un processo di “compro diamanti”, che deve essere fatto in modo sicuro, affinché si traggano dei reali benefici.

Quando un diamante diventa liquidità

Permette di avere dei soldi che possono essere utilizzati se si hanno delle spese urgenti.

Si possono fare investimenti.

Si evita di avere degli oggetti che non si indosseranno e che devono essere conservati in modo sicuro.

Vendere un diamante ha i suoi vantaggi:

Vendere un diamante può essere un modo anche di investire in beni, che sono più confacenti al proprio stile di vita e alle proprie necessità.

Le strategie di vendita

Vendita diretta al gioielliere. Se si opta per questa soluzione si ha una metodologia rapida e semplice, in cui dei gioiellieri professionisti valutano il gioiello e offrono un prezzo che è basato sul valore del mercato. Bisogna tenere in conto che il gioielliere, a sua volta, deve vendere il diamante, per cui la sua offerta potrebbe essere al ribasso per avere un margine più alto. Servizio di piattaforme online. Esistono oggi delle dei siti web specializzati nella compravendita di gioielli. Il vantaggio è il poter raggiungere un pubblico ampio. Bisogna però tenere in considerazione che, qualora si avesse bisogno di liquidità subito, questa vendita è più lenta rispetto a quella diretta. Le case d'asta. Questa è un'opzione che dà solitamente un grande vantaggio dal punto di vista economico, soprattutto se si è in presenza di gioielli rari o di grande valore. Le case d’asta hanno come pubblico collezionisti e acquirenti facoltosi. Il contro è il fatto che la vendita tramite asta richiede tempo e le commissioni sono alte.

Le metodologie per vendere un diamante possono essere di differente tipologia, vediamo quelle che sono le principali.

L’analisi del professionista

Qualunque sia la strategia di vendita c'è bisogno preliminarmente di una valutazione fatta da un professionista del settore, che analizzi tecnicamente il valore del gioiello in modo da poterne creare una scheda e tecnica e attraverso questa valutazione.

Auctentic: la sicurezza online

Auctentic è una piattaforma che si occupa di tutto il processo di vendita. Offre un servizio di valutazione gratuito eseguito da dei gemmologi professionisti certificati. La prima valutazione è gratuita e online: in caso di interesse a proseguire si avrà una valutazione di persona.

Auctentic si propone di operare nella massima trasparenza e semplicità, in maniera da accompagnare il venditore in tutta la complessa fase di gestione delle offerte di negoziazione con gli acquirenti. I vari costi, che potrebbero essere legati alla vendita, come le spese di spedizione o le assicurazioni di trasporto, vengono coperti da Auctentic in modo che non ci siano spese nascoste e sorprese. In questo modo si porta a casa il massimo profitto.

Un buon inizio è importante

Trasformare dei gioielli ereditati in liquidità è un processo delicato, perché stiamo parlando di una compravendita. Diventa vantaggioso laddove ci sia la giusta strategia. Inoltre, la valutazione professionale è fondamentale per capire quale sia il valore dell'oggetto e avere un prezzo interessante. Auctentic è una delle migliori opzioni disponibili proprio per la sua capacità di esserci in ogni fase della transizione.