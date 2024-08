L'estate a Riva Ligure è un successo, il mare è "eccellente" e i turisti ci puntano: "Tra i più belli dalle Cinque Terre a Ventimiglia"

La qualità del mare è eccellente. Le spiagge e le vie del centro cittadino sono colme di turisti. Alla sera piazza Ughetto è sold-out per via degli eventi che, giorno dopo giorno, intrattengono grandi e piccini. Anche se è presto per fare bilanci, a Riva Ligure c'è grande soddisfazione per come sta andando la stagione estiva.

"Per quanto riguarda la conferma di avere un mare "eccellente", dico che bisogna incrociare le dita, perché l’incidente è sempre dietro l’angolo", spiega Giorgio Giuffra, primo cittadino di Riva Ligure. "In ogni caso c’è da gioire: abbiamo uno dei mari più belli dalle Cinque Terre a Ventimiglia e questo ci deve riempire il cuore di orgoglio".

La stagione si conferma, ad oggi, in linea con le ultime e il comune alle porte di Sanremo è adesso chiamato ad una quindici giorni di "caos felice, anche se siamo felicissimi di essere presi d'assalto dai turisti. Questo non fa piacere solo a me ma anche a quei commercianti che hanno deciso di tenere aperte le proprie attività: a loro va il mio grazie più sincero".

A tutto questo si aggiunge anche la qualità degli eventi scelti dal vicesindaco Francesco Benza, capace, a tempo di record, di preparare un calendario manifestazione in grado di attrarre turisti e residenti anche dai comuni limitrofi: "Questa è la nostra undicesima stagione consecutiva", conclude Giuffra. "Il format è molto apprezzato e noi siamo contenti di questo. Siamo riusciti a trasformare la città in un grande villaggio turistico".