Sanremo: tutto pronto per il Ferragosto, scattano i divieti e dalle 20 i varchi di sicurezza in centro

Controlli e massima attenzione, questa sera a Sanremo per garantire la sicurezza di residenti e turisti, in occasione della serata di festa prima di Ferragosto.

Una task force di oltre 30 agenti, tra Municipale, Polizia e Carabinieri insieme agli steward di Rangers d’Italia e Protezione Civile, sarà presente in tutto il centro della città e, in particolare nella zona del centro. Sarà la zona portuale quella più ‘attenzionata’, per la massiccia presenza di turisti nei locali e per lo spettacolo piromusicale previsto per le 22.30 e che sarà godibile tra giardini Vittorio Veneto e piazzale Vesco.

Dalle 16 verrà instaurato il divieto di sosta sul lungomare: in via Nino Bixio, via Nazario Sauro, corso Trento Trieste, giardini Vittorio Veneto e sottopasso Croce Rossa. Dalle 18 scatterà anche il divieto di transito ai veicoli, eccezion fatta per Polizia, Soccorso, Emergenza, Amaie Energia e i residenti con posto auto-moto privato secondo gli ordini impartiti dagli agenti in servizio nella zona.

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via Nino Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Questa mattina si è svolta una riunione tra il Dirigente del Commissariato Saverio Aricò, il Comandante della Municipale Fulvio Asconio, dei Carabinieri Massimiliano Corbo e una delegazione dei Rangers. E’ stato fatto un giro di perlustrazione per verificare la situazione, in modo da garantire la massima sicurezza. Oltre ai 30 uomini delle forze dell’ordine saranno presenti 18 steward.

Come detto saranno presidiate le zone centrali, in particolare quella dei fuochi tra il Living Garden ed il Victory Morgana. Attenzione agli automobilisti perché, dalle 16 sono cominciate le rimozioni via Nino Bixio fino allo Zampillo, ma anche in corso Trento Trieste, corso Nazario Sauro, giardini Vittorio Veneto e piazzale Vesco.

Dalle 20 scatterà il dispositivo di sicurezza con l’instaurazione dei varchi all’altezza della pista ciclabile verso il mare, nella zona del Living Garden, all’altezza di via Helsinore, corso Mombello, via Gioberti, tra via Gaudio e il porto, piazza Sardi e nella zona del ponticello dietro la Per Mare. Gli steward dei Rangers si occuperanno dei controlli per evitare di far entrare lattine, bottiglie, spray ed altro.

I varchi saranno protetti anche da veicoli anti terrorismo che faranno da sbarramento. La segnaletica sarà già posta in via Roma dove saranno sistemate le transenne. La riapertura della zona portuale è prevista intorno alle 00.30 mentre gli agenti rimarranno fino all’una e trenta.