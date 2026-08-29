Sanremo, blitz della polizia locale in via Matteotti: fermati quattro abusivi in fuga senza rischi per passanti e turisti

La massima priorità è evitare l'effetto "tsunami" che potrebbe trasformare un intervento contro il commercio abusivo in una situazione di pericolo per passanti e turisti. È questa la linea seguita dalla Polizia Locale di Sanremo nei blitz condotti nel centro cittadino negli ultimi mesi e anche ieri sera gli agenti hanno centrato l'obiettivo. Quattro venditori abusivi, che avevano scelto di posizionarsi nella parte iniziale di via Matteotti, nelle vicinanze dei tavoli di bar e ristoranti affollati, sono stati sorpresi mentre stavano dando vita alla loro attività. Una posizione che, evidentemente, i venditori ritenevano potesse offrire una sorta di protezione naturale dalle "incursioni" degli agenti ma così non è stato.

Le pattuglie della polizia locale sono riuscite ad avvicinarsi il più possibile agli abusivi, utilizzando uno stratagemma che ha consentito di ridurre al minimo i loro tempi di reazione. Fondamentale, anche in questa occasione, il lavoro della centrale operativa, che ha seguito in tempo reale la situazione attraverso le telecamere presenti nella zona. Gli agenti hanno scelto con attenzione il momento dell'intervento, aspettando che sulla strada vi fossero poche persone in transito. Una scelta tutt'altro che casuale e che rientra nella strategia adottata ormai da tempo per evitare che la fuga degli abusivi possa coinvolgere o mettere in pericolo chi si trova a passeggiare nel cuore della città. L'obiettivo, infatti, non è soltanto fermare i venditori ma farlo garantendo la massima sicurezza possibile.

Quando è scattato il blitz, l'azione è stata rapida e fulminea. I quattro venditori hanno tentato la fuga, inseguiti dagli agenti della Locale ma senza provocare situazioni di pericolo per le persone che in quel momento si trovavano sulla strada o erano sedute ai tavoli dei locali. Nessun passante è stato travolto, nessun turista si è trovato coinvolto e l'intervento si è concluso con il risultato sperato: attività illegale interrotta sul nascere e merce sequestrata. Un'operazione che, proprio per la velocità con cui è stata condotta, è stata notata soltanto da coloro che si trovavano nelle immediate vicinanze. Per il resto della via, la serata è proseguita praticamente senza che nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo.

Tra la merce recuperata dagli agenti c'è anche un elemento che, almeno per la polizia locale, rappresenta una novità rispetto ai precedenti sequestri: calzature da donna con il marchio Louis Vuitton, ovviamente contraffatte. Il sequestro si aggiunge ai numerosi interventi effettuati negli ultimi tempi per contrastare la presenza dei venditori abusivi nelle zone maggiormente frequentate del centro di Sanremo. Un fenomeno che, secondo quanto rilevato dalla stessa polizia locale, si è ridotto drasticamente proprio grazie alla ripetizione dei controlli e alla capacità degli agenti di intervenire con modalità sempre più mirate. La presenza degli abusivi, infatti, appare oggi vistosamente diminuita rispetto al passato.

Il risultato non è soltanto quello dei sequestri effettuati ma anche dell'effetto deterrente prodotto dalla continuità degli interventi. La polizia locale sta puntando, infatti, su azioni rapide, mirate e soprattutto sicure, evitando che l'inseguimento dei venditori possa trasformarsi in un problema per chi vive, lavora o semplicemente trascorre la serata nel centro cittadino. Il blitz di ieri sera in via Matteotti sembra aver confermato ancora una volta questa impostazione: gli abusivi sono stati individuati, sorpresi prima che potessero organizzare la fuga e costretti a reagire quando le condizioni della strada erano più favorevoli per garantire l'incolumità di tutti. Un'operazione efficace proprio perché praticamente invisibile ai più ma che ha raggiunto pienamente il suo obiettivo.