Bordighera: ecco tutti i divieti per la manifestazione 'Ferraghiotto – Ferragosto Bordigotto'

In occasione di 'Ferraghiotto – Ferragosto Bordigotto' con la musica live di Good Modd Intha Hood e il dj set di DJ Coach, in programma la sera di Ferragosto sulla Rotonda di Sant’Ampelio, il Comune di Bordighera ha disposto i seguenti provvedimenti.

Giovedì 15 agosto dalle 17 all'una:

· sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via S. Ampelio (stalli di sosta centrali davanti a Belvedere S. Ampelio) per permettere l’allestimento della manifestazione;

· sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via S. Ampelio (stalli di sosta da Belvedere S. Ampelio a Via Arziglia) per permettere la sosta ai mezzi degli organizzatori.

Giovedì 15 agosto 2024 dalle 19 all'una:

· sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la Via S. Ampelio e Piazzale Belvedere;

· sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in Via S. Ampelio dall’intersezione con via Arziglia al Piazzale Guggenheim. I veicoli provenienti da Piazza Mazzini potranno accedere in via Sant’Ampelio sino al Piazzale Peggy Guggenheim con chiusura definitiva in corrispondenza del Piazzale Sant’Ampelio.

· sarà istituito il divieto di transito sul Piazzale Sant’Ampelio e Lungomare Argentina dall’intersezione con il piazzale Sant’Ampelio al civico 18