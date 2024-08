Com’è cambiata la promozione dei programmi TV con l’avvento del digitale?

L’avvento del digitale ha rivoluzionato completamente le nostre vite, influenzando il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e persino quello in cui ci si intrattiene. Si tratta di una trasformazione che non ha risparmiato nessun settore, nemmeno il mondo della televisione, dove la promozione dei programmi TV è cambiata radicalmente. Tra gli esempi più emblematici c’è proprio il Festival di Sanremo, uno dei principali eventi mediatici italiani, la cui promozione oggigiorno passa attraverso una vasta gamma di strumenti digitali che gli hanno permesso di ampliare il proprio raggio d’azione.

Vediamone alcuni.

Campagne di sponsorizzazione mirate

L’avvento del digitale ha introdotto nuove dinamiche all’interno del marketing televisivo, spianando la strada a campagne di promozione molto più mirate, interattive e facili da misurare.

Attualmente l'industria televisiva si avvale degli strumenti digitali per aumentare la visibilità dei programmi TV e instaurare un rapporto ancor più stretto con il pubblico. Per farlo, ci si affida alla collaborazione di aziende partner, responsabili di sviluppare vere e proprie campagne di marketing digitale che non si limitano a promuovere l'evento, ma lo integrano all'interno della propria strategia aziendale, sfruttandolo per pubblicizzare i propri prodotti.

Si tratta di un'operazione vantaggiosa sia per il palinsesto televisivo che per i brand collaboratori, che sfruttano la promozione digitale come mezzo per interagire con il pubblico e farsi conoscere.

Ricorso ai social media

In un'era dominata dalla tecnologia, i social media sono diventati uno degli strumenti principali per la promozione dei programmi televisivi, tanto che è divenuto noto il termine social TV , un fenomeno mediatico frutto delle interazioni digitali che scaturiscono dalla visione di un programma TV.

Durante l'ultimo Festival, ad esempio, è diventato virale l'hashtag #Sanremo2024, che ha permesso all'evento di prendere parte a una discussione molto più ampia, aumentandone la visibilità globale.

Creazione di piattaforme online dedicate

Un altro strumento chiave per la promozione televisiva è rappresentato dalla creazione di piattaforme online dedicate che mettono a disposizione degli spettatori uno spazio dove poter accedere a contenuti esclusivi, fomentando la loro partecipazione all’evento. Tali spazi svolgono una duplice funzione, poiché oltre ad aumentare il richiamo mediatico, consentono anche di ottenere dati preziosi sulle preferenze degli utenti, che possono essere utilizzati per affinare ulteriormente le strategie di marketing.

Ritrasmissioni in streaming

Da ultimo, ma non per importanza, va segnalato lo streaming TV, un'altra componente essenziale della moderna promozione digitale. Le ritrasmissioni online non solo offrono la possibilità di accedere ai contenuti dei programmi TV in qualsiasi momento, ma ne amplificano anche la portata, permettendo di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello della TV lineare

Per riprendere l’esempio del Festival di Sanremo, durante la scorsa edizione l'organizzazione ha pensato bene di trasmetterlo su RaiPlay, consentendo agli utenti di seguire l’evento in diretta streaming o in differita, approccio che ha permesso di catturare l'attenzione dei più giovani, che tendono a preferire il consumo dei contenuti on demand.

Quanto detto finora è una chiara dimostrazione del potere delle nuove tecnologie, che attualmente svolgono un ruolo predominante nella promozione televisiva, facilitando l’interazione con il pubblico, che da spettatore si trasforma in protagonista di questa nuova social TV, la cui community è in costante espansione.