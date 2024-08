Sanremo: dopo essere stato salvato e curato ad inizio agosto liberato oggi il Germano Reale (Foto e Video)

E’ stato liberato sul greto del torrente San Martino, nel primo pomeriggio di oggi dagli agenti dei Rangers d’Italia, il Germano Reale salvato dalla polizia locale e dagli stessi Rangers d'Italia ad inizio agosto.

L’animale, dopo aver perso l'orientamento, si è rotto una zampa e ha trovato rifugio in una vetrina dei negozi in via Palazzo. Dopo le prime segnalazioni, i vigili e i volontari sono intervenuti per mettere in sicurezza l'animale, che è stato curato dal veterinario Riello di Poggio, il quale ha prontamente steccato la zampa all'animale ferito in collaborazione con Zolla Mania.

Fortunatamente ha reagito bene alle cure e, dopo il periodo di convalescenza, è stata oggi rimessa in libertà. Nella zona del torrente San Martino è presente una colonia di animali simili e, probabilmente, il Germano si è unito a loro.