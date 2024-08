Sanremo: rapinatore seriale aveva depredato cinque donne in città, arrestato dalla Polizia

Un 29enne tunisino, irregolare in Italia e responsabile di 5 reati di furto con strappo e tentata rapina commessi negli ultimi 20 giorni a Sanremo, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato matuziano.

Le vittime dell’uomo sono state tutte donne, tra i 48 e i 69 anni. Il malvivente ha strappato le collane che le stesse portavano al collo, spintonandole e facendole cadere per poi fuggire via. Lo straniero è stato identificato al termine di un’intensa e serrata attività di indagine, anche con l’utilizzo delle telecamere della città. L’indagine ha visto anche l’ascolto di testimoni e vittime.

Per rintracciare il 29enne è stata predisposto un articolato servizio coordinato di osservazione e controllo del territorio, che ha permesso di fermare l’uomo, nascosto in modo da non essere visibile agli occhi delle potenziali vittime. Era già pronto ad un'altra rapina ed è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni e di uno spray urticante, già utilizzato in una delle precedenti aggressioni.

Ora il 29enne è stato associato al carcere di Valle Armea. Si tratta di un'operazione molto importante degli agenti matuziani, guidati dal Dirigente Saverio Aricò. Da giorni, infatti, era montata la preoccupazione di residenti e commercianti per la presenza del malvivente. Dal Commissariato viene chiesto ad eventuali altre vittime, a presentare denuncia qualora avessero subito delitti simili con la tecnica descritta dello strappo di collanine in oro.