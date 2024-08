Campetto di strada Vallegrande, incontro positivo tra il Comune e l'Ospedaletti Calcio: "Attendiamo una loro proposta"

Si è svolto l'incontro tra il Comune e l'Ospedaletti Calcio in merito allo sviluppo del campetto e del salone polivalente di strada Vallegrande. Dopo la mozione presentata dal gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme, l'amministrazione comunale ha deciso di incontrare la società orange per trovare un accordo sullo sviluppo dell'area.

"L'incontro è stato positivo", spiega il vicesindaco De Vai. "L'Ospedaletti Calcio ha idee e volontà di sviluppare quella zona e questo ci rasserena. In questo momento, però, c'è una fase di stallo, in quanto stiamo attendendo da parte loro una proposta sui cui ragionare".

Proprio per questo motivo il Comune non ha preso decisioni in merito nel corso delle settimane. "Sappiamo che la società è interessata a sviluppare l'area, pertanto abbiamo deciso di prima di vederci e poi di aspettare una loro proposta. A noi interessa che quell'area possa svolgere una funzione aggregativa per l'intero quartiere della zona".

Come detto, la settimana scorsa il gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme aveva proposto all'amministrazione comunale di rendere il campetto gratuito e a disposizione della collettività. "Purtroppo quella struttura non è controllata, inoltre non è un giardino: è una colata di asfalto, pertanto c'è il rischio che qualcuno possa farsi male. Ora vediamo come l'Ospedaletti Calcio intende sviluppare l'area e poi prenderemo una decisione", ha concluso De Vai.