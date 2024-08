Olivetta San Michele, a settembre torna il concorso di pittura estemporanea (Foto)

Cambia data la diciottesima edizione del concorso di pittura estemporanea in programma a Olivetta San Michele. Non si terrà più il 15 settembre, come previsto, ma sarà il 22 settembre.

"L'Amministrazione del comune di Olivetta San Michele, a causa della concomitanza di parecchi concorsi nella stessa data, ha deciso di modificare la data dell'estemporanea, prevista originariamente per il 15 settembre, posticipando l'evento al 22 settembre" - fanno sapere gli organizzatori - "Verrà data quindi, la possibilità ai pittori di partecipare liberamente a tutti i concorsi previsti nel mese di settembre senza sovrapposizioni di date".

Il concorso è libero a tutti gli artisti di ogni livello, di ogni tecnica e tendenza con temi come scorsi, immagini e valenze estetiche nel paesaggio di Olivetta San Michele e le sue frazioni, scorci dei paesi limitrofi di Piene Haute e Libre nel contesto di identificazione e apparenza alla storia e tradizioni della lingua occitana. "Le opere, possibilmente incorniciate, non dovranno essere inferiori a 30x40 centimetri e non superiori a 120x120 centimetri" - dicono gli organizzatori - "La timbratura delle tele e la consegna delle opere si potranno effettuare il 22 settembre presso il municipio di Olivetta San Michele dalle 8 alle 11. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato alla prima data disponibile".

I primi tre classificati vinceranno un premio: 400 euro per il primo, 300 euro per il secondo e 250 euro per il terzo, dal quarto al decimo posto verranno consegnati coppe e prodotti tipici locali.