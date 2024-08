A Ventimiglia concerto dell'organista Andrea Verrando

Concerto di Andrea Verrando nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta a Ventimiglia. Si terrà domenica prossima, l'11 agosto alle 21.

Le note dell’organo Carrara-Silbermann 2005-2007 allieteranno i presenti convenuti per il concerto del M.o Andrea Verrando, organista titolare della cattedrale, che tesserà le sue “Trame sonore” proponendo numerosi esempi di Preludio e Fughe, tratte da composizioni del primo barocco tedesco attraverso Bach, Brahms e approdando alle dissonanze poetiche di Gyorgy Ligeti.

Andrea Verrando è ormai noto al pubblico non solo per la sua attività concertistica, tra l’altro, sabato 10 agosto sarà impegnato in una nuova performance artistica all’organo della chiesa di Santa Maria in Albis in Breil-sur-Roya, alle 19, in occasione delle Giornate del Patrimonio, indette per celebrare i 350 anni della chiesa, ma pure per il suo impegno a servizio della Cappella Musicale Diocesana e nell’ambito della tutela e conservazione del patrimonio organario, quale membro della Commissione d'Arte Sacra e dei Beni Culturali della Diocesi e insegnante d’organo dell’Istituto di Musica Sacra Can. G.M. Gogioso.

L’evento del maestro Verrando è inserito nel Festival Internazionale La Route Royale des Orgues, importante rassegna che intende valorizzare il comune patrimonio organario dell’area delle Alpi Marittime, connessa attraverso la valle Roya, la cui direzione artistica è affidata a Frank Marcon. Quest’anno sono in programma una trentina di appuntamenti, in quattordici città e paesi, con due proposte: concerti d'organo tenuti da artisti di fama internazionale e sette serate “L'Organo fa spettacolo!” con proiezione di film di cinema muto accompagnati dai grandi improvvisatori del momento, come Paul Goussot, Freddy Eichelberger, Gabriele Agrimonti, Guy-Baptiste Jaccottet e Quentin Guérillot. Questi concerti cinematografici sono prodotti in collaborazione con il Cinéma de Beaulieu.

Il festival, giunto alla sua ventiduesima edizione, deve la sua realizzazione alla collaborazione tra Consiglio Generale delle Alpi Marittime (Francia) e Amministrazione Provinciale di Cuneo e Torino (Italia) che hanno avviato un'importante operazione di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio organistico dei territori attraversati dall’antica via Reale ovvero la via di transito realizzata nel terzo quarto del XVI secolo per connettere Nizza a Torino, utilizzando anche gli impervi passi della valle Roya. Collaborano alla riuscita della manifestazione la Société de Musique Ancienne de Nice, les Amis de l'Orgue de Contes, de l'Escarène et de Villefranche-sur-Mer, l'Association du Cinéma d'Hier et d'Aujourd'hui de Sospel, le Musée des Merveilles de Tende, le città di Ventimiglia et Robilante, e il Festival d’organo di Cuneo. Tutti gli eventi sono gratuiti.