Sanremo, auto perde il controllo e si schianta contro la parete della galleria: feriti 3 ragazzi (Foto)

Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso in seguito a un incidente avvenuto in serata sull'Aurelia bis, all'interno della galleria che precede l'uscita del Mercato dei fiori, in direzione Taggia.

Stando a quanto detto da uno dei tre giovani, l'incidente è avvenuto perché il pilota, nel tentativo di evitare un corpo estraneo lungo la corsia, probabilmente perso da un veicolo che era passato in precedenza, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi con le pareti della galleria. I tre ragazzi, tutti quasi coetanei, intorno ai 25 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso locale in codice giallo. Non risultano comunque essere in pericolo.