Molini di Triora, troppi pedoni in via Nuova tra agosto e settembre: il Comune impone il limite di velocità a 10 km/h

Dall'amministrazione comunale di Molini di Triora arriva una stretta sul limite di velocità in via Nuova. Con un'ordinanza, il Comune ha stabilito che, fino al prossimo 30 settembre, dalle 19 alle 24, tutti i veicoli dovranno circolare ad una velocità massima di 10 km/h dal civico n° 2 al 42, ossia fino a dove si trova il bar La regina del bosco.

La decisione è stata presa dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti: "Considerato che nel tratto di strada comunale via Nuova, e più precisamente in corrispondenza delle attività commerciali, nelle ore serali, del periodo che intercorre dal mese di agosto al mese di settembre, vi è un aumento di pedoni, e che, a seguito di segnalazioni pervenute relative a fenomeni di velocità non adeguata a carico dei veicoli percorrenti detto tratto, occorre regolamentare ulteriormente il traffico al fine di preservare l’incolumità pubblica", si legge nel documento. "Per questi motivi, quindi, si è ritenuto di procedere ad istituire il limite 10 km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito nelle aree antistanti le attività commerciali, al fine di preservare l’incolumità",

L'ordinanza è in vigore dallo scorso 3 agosto e, come detto, lo sarà fino alla fine del mese di settembre. Pertanto, per chi dovrà percorrere via Nuova, in orari compresi dalle 19 alle 24, dovrà farlo rispettando il limite di 10 km/h.