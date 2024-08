Astra Servizi compie 50 anni: due giorni di festa memorabile. Il 7 e 8 settembre il maxi raduno dei camion, musica anni '80, dj set e fuochi d'artificio

Cinquant'anni di Astra Servizi: il 7 e 8 settembre la festa in grande stile con la “notte bianca”, edizione zero degli Astra Days. La storica società di via della Motorizzazione a Cuneo, leader nella fornitura di servizi alle aziende di autotrasporto merci dal rifornimento carburante, al Telepass, dalle pratiche amministrative all'agenzia di pratiche auto e alla formazione professionale, è in continua evoluzione e proiettata al futuro con nuovi progetti. Da gennaio è stato attivato l'autolavaggio per i camion a prezzi competitivi per gli associati, non ultimo verrà presto realizzata un'area di parcheggio custodito di fronte alle sede di Madonna dell'Olmo.



Una storia lunga mezzo secolo, che quest'anno Astra Servizi vuole festeggiare in modo memorabile con i propri soci e chiamando a raccolta tutti i cuneesi. Due giorni di eventi a ingresso libero con serata gastronomica, street food, musica dal vivo e fuochi d'artificio. Un'occasione anche per i non addetti ai lavori del mondo dell'autotrasporto per avvicinarsi e conoscerlo meglio. Una vetrina di camion, da quelli storici a quelli più contemporanei, in cui si potranno ammirare anche le aziende interconnesse al settore logistico.



Il programma:



Sabato 7 settembre:

ore 14 Raduno dei camion con un’esposizione di mezzi imponenti

ore 15 Workshop sull'autotrasporto

ore 18:45 Inaugurazione evento con le autorità

ore 19:45 Cena su prenotazione

ore 21 Serata musicale anni '80 presentata da Marco Predolin, conduttore storico tv, con artisti di fama internazionale come Den Harrow, Gazebo, Jo Squillo, Viola Valentino, Rockets, Cecilia Gayle, Dami, Ivan Cattaneo, Cricca, Pierluigi Rozza & Dancers (tributo a Ricky Martin) e infine il tributo a Raffaella Carrà e a tutti i suoi grandi successi con “Forte, Forte...”

ore 00:00 Spettacolo pirotecnico

a seguire Dj set con tributo a Gigi D'Agostino

Domenica 8 settembre:

ore 09 Raduno dei camion

ore 10:30 Workshop sull'autotrasporto

ore 13 Pranzo sociale su prenotazione

ore 15 Estrazione di premi della lotteria



Per info e prenotazioni:

Alla pagina Facebook e Instagram di Astra Servizi

info@astraservizi.it