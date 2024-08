Castel Vittorio: domenica 4 agosto la 54° edizione della Sagra del Turtun

Il “Turtun” rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria contadina, dove le donne dimostravano la propria maestria nel combinare ingredienti semplici ma dal grande sapore.

La sagra, giunta alla 54 esima edizione, richiama ogni anno moltissimi appassionati, e comprende anche un concorso gastronomico coordinato dal giornalista enogastronomo Claudio Porchia ed aperto a tutti gli appassionati di cucina del paese e non solo.

A partire dalle ore 17.00 nella suggestiva piazza principale del pittoresco paese, i giurati, composti da esperti del settore, si riuniranno per individuare i vincitori del concorso.

I partecipanti verranno valutati in base a vari criteri come forma, colore, gusto, profumo, consistenza e bellezza delle caratteristiche "rughe" di questo particolare piatto tradizionale.

La giuria è davvero speciale, composta fra gli altri da Daniela Borghi giornalista, Raffaella Fenoglio blogger, Roberto Pisani giornalista, Renata Cantamessa giornalista, Federica Leuzzi nutrizionista, Sally Semeria blogger, Gianstefano Orengo detto Walter e Claudio Porchia, che coordinerà il lavoro della Giuria e presenterà la manifestazione.

Coloro che desiderano partecipare al concorso dovranno preparare il loro Turtun e consegnarlo presso la sede della Pro Loco di Castelvittorio prima dell'inizio della gara. La partecipazione è completamente gratuita e i turtun in concorso non saranno restituiti ai partecipanti, ma verranno distribuiti al pubblico per la degustazione.

Il programma della giornata prevede anche interessanti eventi collaterali come la presentazione del libro "Il Diario di un giardiniere anarchico" di Libereso Gugliemi alle ore 17.00, seguita dal concorso del Turtun alle ore 18.00 e la successiva premiazione.

Dalle 19.30 in poi, ci sarà una serata danzante con la possibilità di gustare specialità tipiche come Turtunn, coniglio, grigliata e dolci di Castè.

Per garantirsi un posto ai tavoli durante la serata, è consigliata la prenotazione contattando Simona al numero 320.1876798 o Stefania al numero 3667120834.

La sagra è un'occasione unica per gustare e apprezzare questo piatto tradizionale, e per celebrare la cultura enogastronomica del territorio.