Sanremo: ottimi risultati al campionato italiano per gli atleti della 'Byakko Tai' e della 'Indomita'

I giovani atleti, della palestra ‘Byakko Tai La Fenice’ (Andrea Gazzano, Matteo Mazzoletti, Alessandro Moni e Viola Tarantino) e della palestra Indomita (Chloe Volpe e Diego Marafioti) hanno messo a segno importanti piazzamenti nel campionato Italiano cinture GAV.

Sono stati premiati dal comune di Sanremo con targhe ricordo ed hanno effettuato una uscita in mare su barca a vela, come ulteriore premio per l'impegno, assidua partecipazione agli allenamenti e ottimi risultati nelle gare.

Il Consigliere di Sta-Italia e Console del mare, Gianni Manuguerra, è stato lo skipper della navigazione tra Capo Verde e Capo nero. I ragazzi hanno festeggiato con un bagno di buon auspicio per la prossima stagione sportiva.