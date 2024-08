Rally di Sanremo: arrivano i contributi ma ora sorge il problema del mercato sul lungomare

A tre mesi dalla gara arrivano i contributi comunali per il Rally di Sanremo, che si svolgerà dal 15 al 20 ottobre prossimi nella città dei fiori.

Nelle ultime ore la Giunta di palazzo Bellevue ha confermato i 100mila euro dello scorso anno mentre, a breve anche quella della Regione dovrebbe stanziarne 30mila per la gara matuziana. Cifre identiche a quelle dello scorso anno che possono garantire l’organizzazione del rally come campionato italiano e con la presenza della gara storica.

Quella di ottobre è la 71esima edizione del Rallye Sanremo e la 39° del Rally Storico. La direzione gara troverà spazio al Grand Hotel Londra di corso Matuzia, mentre le verifiche tecniche in piazza Colombo e il parco assistenza sul lungomare Italo Calvino. I momenti clou della manifestazione (partenza delle due gare e soprattutto il podio delle premiazioni) si svolgeranno in corso Imperatrice sotto il Casinò.

Come sempre, in tema di stanziamento dei fondi, viene alla luce l’impossibilità di portare almeno il campionato europeo a Sanremo, dimenticando per sempre la possibilità di avere il mondiale. Ci vorrebbero almeno 500mila euro di contributi per poter organizzare una gara continentale che, di fatto, cambia completamente sia l’interesse per la stessa che l’arrivo di partecipanti e tifosi, senza dimenticare pure le dirette televisive.

Per la gara di ottobre c’è anche il problema del mercato ambulante ‘bis’, ovvero l’appendice dello stesso in via Adolfo Rava. L’organizzazione del rally ha chiesto al Comune di annullarlo per il sabato in cui si svolgerà la gara, visto che l’intera zona (compreso il lungomare Calvino) sarà oggetto del parco assistenza. Vedremo cosa deciderà palazzo Bellevue, anche in funzione delle esigenze degli ambulanti.