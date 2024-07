'Sanremo Summer Symphony': questa sera all'auditorium 'Franco Alfano' lo spettacolo di Ghemon

Dopo l’incredibile concerto di Dee Dee Bridgewater con la sua band al femminile “We Exist” e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la Sanremo Summer Symphony si prepara ad entrare nel cuore dell’estate offrendo tre concerti che abbracciano mondi diversissimi.

Primo appuntamento della settimana all’Auditorium Franco Alfano, questa sera alle 21.30 con Ghemon e il suo concerto-show 'Una cosetta così'. È lo stesso artista a illustrare la serata: “Non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo”.

Uno spettacolo di stand-up comedy che riflette a pieno la personalità di Ghemon, un’artista partito dal mondo hip hop per costruire uno stile unico, che mescola soul, rap e musica italiana. Quello di domani sarà uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Un “ritorno” nella Città della Musica annunciato anche sul suo profilo social con un post: “...vado a Sanremo, ma non è come le volte prima. Per la prima volta ci vado d’estate. Per la prima volta ci vado non al Festival. Per la prima volta ci vado con una roba di stand up comedy, che di Sanremo anche parla (QUI)”.

Secondo appuntamento della settimana, quello di venerdì prossimo, con una regina della musica internazionale: Amii Stewart. Una carriera unica: star della disco music, ma anche del teatro. A cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 con «Knock on Wood», la cover di Eddie Floyd, ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo. Un brano che sarà anche nella scaletta del concerto di venerdì alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valter Sivilotti.

La serata, con una interprete dalla voce inconfondibile, sarà un viaggio musicale coinvolgente e pieno di energia che oltre a proporre le iconiche interpretazioni che l’hanno resa nota in tutto il mondo, darà spazio al cantautorato italiano e a veri e propri capisaldi della musica pop internazionale: «Togheter», «Windmills of my mind», «Metti una sera a cena», «Friends», «Cinema Paradiso», «Ancora, Ancora, Ancora», «Ain’t Nobody», «Grazie Perché» e molti altri. L’artista ha inserito in scaletta anche un omaggio a Caruso e un medley R&B. Si preannuncia una serata di altissimo livello!

Lunedì 5 agosto, sempre alle 21.30, spazio alla fiaba musicale senza tempo composta nel 1936 da Sergej Prokof'ev per voce recitante e orchestra. "Pierino e il lupo" negli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente grandi consensi dal pubblico adulto. Un’opera con la quale tantissimi attori e cantanti illustri si sono cimentati nella veste del narratore. Nella prima edizione della Sanremo Summer Symphony sul palco dell’Alfano Rocco Papaleo, lo scorso anno Neri Marcorè. Quest’anno il compito sarà affidato a Dario Vergassola. il comico, cantautore, scrittore e attore sarà protagonista anche di un appuntamento presso la sede del Club Tenco domenica 4 agosto alle 18:30 per la presentazione del libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale”.

Il programma completo della Sanremo Summer Symphony è sul sito www.sinfonicasanremo.it dove sono a disposizione in prevendita anche i biglietti e gli abbonamenti per tutte le date. Biglietti acquistabili anche nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia. Per i bambini sotto i 10 anni l’entrata è gratuita. Per chi desidera acquistare gli ingressi il giorno stesso del concerto è possibile recarsi al chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, prosegue anche con le serate a ingresso gratuito “Musica nei borghi” con il concerto “Voltarelli canta Modugno" che questa sera alle 21:00 sarà a Bajardo (Sagrato Chiesa vecchia di S. Nicolò) e mercoledì 31 alle 21:00 a Cipressa (Sagrato Chiesa Nostra Signora della Visitazione).