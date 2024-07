Estrattore di succo: perché è il migliore per preparare spremute, succhi e centrifugati di qualità

Con l'inizio di un nuovo giorno, hai bisogno di una colazione sana e sostanziosa che ti aiuti a partire con il piede giusto. Al mattino quando sei ancora addormentata, prenditi il tempo per mettere in tavola i migliori ingredienti che ti fanno bene, svegliano l'organismo e ti danno la carica. Caffè, yogurt, fette biscottate, marmellate, biscotti, latte: sono tutti tipici alimenti per la colazione a cui aggiungere frutta fresca, anche sotto forma di succo. Per preparare una sana spremuta, puoi usare uno spremiagrumi qualsiasi oppure un potente estrattore di succo. Non sono però la stessa cosa e oggi puoi scoprire come mai vale la pena scegliere proprio un estrattore.

Spremiagrumi o estrattore di succo: quali sono le differenze?

Nemmeno il miglior spremiagrumi professionale affidabile è lontanamente paragonabile a un potente elettrodomestico come l’estrattore di succo. Se a un occhio inesperto possono sembrare elettrodomestici simili, intercorrono moltissime differenze tra i due che eleggono l'estrattore come il migliore in assoluto per preparare i tuoi succhi, spremute, centrifugati e molto altro ancora.

Non solo agrumi. Con un classico spremiagrumi, proprio come fa intuire il nome, prepari solo spremute di arance, pompelmi, limoni . Diventa impossibile spremere e ottenere il succo da altra frutta e verdura. In altri termini, con lo spremiagrumi non riesci ad avere un delizioso succo ACE fatto in casa , un benefico centrifugato di mirtilli e barbabietola, un dissetante succo di cetrioli, limoni e zenzero. Solamente un estrattore di succo lavora ogni genere di ingrediente, inclusi semi, frutta secca ed erbe aromatiche che danno vita a un succo dalle incredibili proprietà organolettiche .

Grandi quantità di succo. Tra i principali motivi e ragioni per cui anche tu dovresti preferire fin da subito un estrattore di succo a uno spremiagrumi occorre includere anche la quantità di succo prodotto alla fine. Un normalissimo spremiagrumi, sebbene il migliore sul mercato, ha una capienza limitata e non può produrre molta spremuta. Invece, i migliori estrattori sono in grado di lavorare enormi quantità di vegetali regalandoti addirittura due litri di succo che puoi consumare immediatamente oppure conservare alcuni giorni in una bottiglia nell'anta del frigorifero.

Solo succhi di alta qualità. Dopo aver parlato così tanto di succhi, arriva il momento di spiegare come mai quelli dell'estrattore sono di maggiore qualità. Un estrattore di succo sfrutta una particolare tecnologia chiamata estrazione a freddo che mantiene intatti e inalterati i principi nutritivi della frutta e verdura di stagione che hai acquistato dal tuo fruttivendolo di fiducia.

La coclea che funziona a bassi giri, spinge con delicatezza la frutta verso il filtro per separare polpa e succo il quale non si ossida, mantiene un colore brillante, è fonte naturale di vitamine e sali minerali preziosi per l'organismo, è privo di zuccheri o conservanti. Invece, macchinari come lo spremiagrumi oppure il frullatore o la centrifuga non fanno altro che sminuzzare e triturare gli ingredienti facendo perdere gran parte dei nutrienti, proprio quelli che cerchi soprattutto al mattino per dare all'organismo un booster di energia.