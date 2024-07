Ventimiglia, cinghiale provoca un incidente a Roverino

Un cinghiale provoca un incidente a Ventimiglia. E' successo in corso Limone Piemonte a Roverino nei pressi della farmacia e dell'albergo Bruno.

Un cinghiale, una femmina di circa 60 chili che probabilmente è risalita dal fiume, ha attraversato la strada scontrandosi con un'auto che stava transitando in quel momento. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Non è la prima volta che gli ungulati creano situazioni di pericolo in città. E' un problema riscontrato anche a Trucco e in altre zone di Ventimiglia in cui si possono trovare cinghiali che dai boschi scendono, lungo il fiume, e si ritrovano nei centri abitati o in spiaggia.