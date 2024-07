Verso la nuova strategia di sviluppo locale del Gal Riviera dei Fiori per la programmazione 2023-2027

Il Gal Riviera Dei Fiori sta lavorando alle ultime fasi di costruzione della Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione 2023-2027: dopo una prima fase di incontri con il proprio partenariato, diversi appuntamenti sul territorio con i portatori di interesse pubblici e privati, e il recepimento delle osservazioni regionali sulle modalità operative, si sta cominciando a definire un quadro di interventi mirati.

L’Assemblea annuale dei Soci del Gal, riunitasi agli inizi di luglio, ha approvato il nuovo statuto che recepisce la normativa sulla nuova programmazione CSR 2023-2027. Si è scelto di dare continuità allo statuto già in essere, adeguandolo alle normative comunitarie e regionali e alle disposizioni fondamentali per la nuova programmazione. Oltre a recepire le nuove modalità di rappresentanza del partenariato e del direttivo, che prevedono che nessun gruppo di interesse debba prevalere sull’altro, come da indicazione anche di Regione Liguria.

Sono stati inseriti nello Statuto gli ambiti tematici della nuova SSL: sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari (ambito tematico1) e sistema delle offerte socioculturali e turistico-ricreative locali (ambito tematico 2).

Per quest’ultimo ambito tematico è stata prevista una linea di intervento emersa dalle consultazioni sul territorio che si concretizza con due azioni: la prima, che sarà attivata attraverso bandi tradizionali, con lo scopo di far nascere e sviluppare servizi per il turismo intesi non solo come capacità ricettiva, ma anche di supporto e organizzazione territoriale all'offerta turistica già presente; la seconda invece è prevista a gestione diretta GAL, attraverso l'Azienda Speciale del proprio capofila, e riguarda attività di promozione e valorizzazione del "Sentiero Liguria" che è stato segnalato da diversi attori del territorio quale elemento fondamentale dello sviluppo turistico del GAL in quanto, pur distante dai flussi turistici della costa, a differenza dell'AVML risulta percorribile durante tutto l'arco dell'anno e con maggiore facilità di accesso.

Sempre nell’ambito 2 si prevede di attuare interventi volti al miglioramento dei servizi pubblici essenziali legati non solo alle esigenze degli abitanti, ma anche in funzione dello sviluppo turistico. L'intervento, con modalità di attuazione ordinaria a bando, si integrerà con la previsione di implementare la fruizione turistica del territorio. È possibile anche l’attuazione di una rete museale in grado di valorizzare le diverse specificità territoriali.

Nell’ambito tematico 1 si prevede di intervenire con una linea destinata a favorire lo sviluppo di produzioni tipiche del territorio GAL. In particolare, si prevede di attivare un progetto pilota per il recupero di oliveti e altre colture tipiche del ponente con interventi strutturali e infrastrutturali e la possibilità di far nascere nuove aziende agricole attraverso l'insediamento di giovani e soggetti interessati.

Ancora attraverso interventi in convenzione con gli Enti locali presenti, si prevede il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole delle "terre alte" caratterizzate da pascoli e allevamenti con elevato valore ambientale e di mantenimento del territorio non solo produttivo, ma anche con finalità turistiche essendo situate sul percorso AVML o in prossimità di essa. Si prevede, inoltre, di attivare un bando con cinque tematiche afferenti all’innovazione di prodotto e di processo. L'obiettivo è quello di far nascere sul territorio GAL opportunità per le imprese in grado di sviluppare nuove tecnologie nei temi individuati.

L’Assemblea ha recepito l’ingresso di due nuovi soci nel corso dei primi mesi dell’anno, il Comune di Chiusavecchia e il Comune di Perinaldo, che fanno aumentare la compagine sociale da 17 a 19 membri. I soci hanno provveduto al rinnovo delle cariche del consiglio direttivo, ringraziando i precedenti consiglieri per l’ottimo lavoro svolto nel triennio precedente. Il nuovo Direttivo Gal passa da 9 a 11 componenti, per effetto delle modifiche statutarie e per rispettare l’equilibrio tra le parti ed è così composto: Enrico Lupi in rappresentanza dell’Ente Capofila del Gal Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fulvio Gazzola in rappresentanza del Comune di Dolceacqua per la zona Intemelia, Paolo Roverio in rappresentanza dell’Unione delle Valli Argentina e Armea, On. Vittorio Adolfo in rappresentanza dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, Luca Vassallo in rappresentanza del Comune di Chiusavecchia per la zona Valle Impero, Francesco Guglielmi in rappresentanza del Comune di Perinaldo per la zona Alta Val Nervia/Verbone, Franco Ardissone in rappresentanza della Cia Confagricoltori Imperia, Gian Guido Ghione in rappresentanza di Confagricoltura Liguria, Marco Benedetti in rappresentanza di Confesercenti Imperia per metà mandato e su accordo delle parti l’altra metà sarà svolta da un rappresentante di Confcommercio Imperia, Lara Servetti in rappresentanza di Legacoop Liguria e Giacomo Laurent in rappresentanza di CNA Imperia.

Nel Direttivo del 23 luglio scorso il nuovo Consiglio si è riunito per la prima volta, per eleggere il Presidente e i due vicepresidenti così come previsto da Statuto. L’unanimità dei consiglieri presenti ha confermato Presidente Franco Ardissone ed eletti vicepresidente vicario Enrico Lupi e vicepresidente Vittorio Adolfo. Il nuovo Consiglio ha recepito la prima stesura della SSL con volontà di arrivare ad un documento condiviso anche con i referenti regionali il prima possibile.