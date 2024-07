Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 30 luglio a domenica 4 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 30 LUGLIO

SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info) 19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: ‘Giochiamo con l’erba voglio – Il grande gioco dell’oca’. Villa Luca 20.30-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Magie d’Oriente’ con il Fachiro Onireves. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 21.00. Nell'ambito dei Martedì Letterari, per ill ciclo ‘Letteratura e Musica’, il tenore Fabio Armiliato presenta l’opera ‘Una vita in canto’ (alchimia della musica edizioni De Ferrari). Percorso autobiografico tra didattica misticismo e carriera di un tenore alla ricerca di se stesso attraverso il canto. Partecipa il soprano Fiorella Di Luca. Accompagna al piano il Maestro Leonardo Ferretti Gallino. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30) 16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto) VENTIMIGLIA 9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23) 10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



17.00. Convegno ‘Truffe agli anziani, strategie per evitarle’ con relatore l’Avvocato Sara Galbiati del Foro di Imperia con spazio ai partecipanti per domande e chiarimenti. Segue aperitivo. Salone Sant’Agostino, ingresso libero 18.30 & 18.45. Due sessioni di yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni martedì sino al 20 agosto) 18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto) 21.00. Concerto sotto le stelle della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ in un viaggio tra i grandi classici delle colonne sonore, per festeggiare i 70 anni della televisione italiana. Terrazza del Forte dell’Annunziata, Via Verdi 41, evento gratuito VALLECROSIA 15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre 20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA 8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre 10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio 17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto 19.00-01.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (9ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina, fino al 31 luglio (più info) 20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, Monocirco di Squilibrio. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto) 16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto 18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre) 21.30. ‘Summer Fun’ by Festiamo, Baby dance con le hit dell'estate. Piazza IV Novembre TAGGIA ARMA



21.00. Per la rassegna letteraria ‘Di Libro in Libro’, presentazione del libro ‘Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto il treno)’. A cura dell'Associazione Culturale ‘Due parole in riva al mare’. Giardini di Villa Boselli 21.30. ‘Circustime’ con ‘Pink Box’: nuovo show con Amaranta e Tamarindo. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE 21.30. Concerto Live dei ‘Preludium 56’. Piazza Ughetto SANTO STEFANO AL MARE 21.30. ‘La coppia scoppia’: commedia divertente di Ketty Capra. Piazza Scovazzi SAN LORENZO AL MARE 10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194 10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio DIANO MARINA 10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30) 21.00. Spettacolo comico con Massimo de Rose e Cristiana Maffucci a cura di DM eventi. Molo delle Tartarughe 21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto) 21.00. Per la rassegna ‘Fiabe da Colorare’, Roberto Gagnor e Stefano Zanchi presentano il loro libro ‘Le Gocce’: momento dedicato ai bambini, che disegneranno insieme all'illustratore Stefano Zanchi i personaggi e la loro interpretazione del libro. Evento a cura della giornalista Viviana Spada. Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni



CERVO 21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, concerto del pianista Amaro Freitas. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Sagrato della Chiesa vecchia di S. Nicolò, ingresso gratuito CAMPOROSSO 21.00. Per la rassegna commedie dialettali la Cumpagnia d'u teatru ventimigliusu mette in scena la commedia dal titolo 'Tutu pe ina camixora grixa'. Palatenda Bigauda



CERIANA



21.00. Festival Musiche della Terra (27ª edizione): dalla Sardegna ‘Su Cuntrattu de Seneghe’ di Antonio Maria Cubadda. Piazza Guglielmo Marconi (più info) COSTARAINERA 9.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro (ogni martedì fino al 27 agosto tranne il 20 agosto), info 346 7944194



OLIVETTA SAN MICHELE



21.00. Per il Festival Musicale Internazionale di Fanghetto, ‘Milva Ultima Diva’: concerto de ‘I Solisti del Principato di Seborga’ diretti dal M° Vitaliano Gallo. Musiche di: Leoncavallo, Bixio, Cannio, Gershwin, Weill, Monnot, Dumont, Webber, Schultze, Mogol, Lai, Martino, Morricone, Janes, Don Bachy, Mogol, Masini, Dalla. Frazione Fanghetto



SEBORGA 15.00-19.00. Ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale 15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre SOLDANO 21.00. ‘Migr’azioni corali ricordando De Andrè’: concerto del Coro Troubar Clair con rivisitazione di alcune pagine del poeta genovese facendole idealmente dialogare con canzoni delle tradizioni più lontane. Piazza del Rossese, ingresso gratuito TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info) 21.30. ‘Parler Pointu’: spettacolo teatrale con Benjamin Tholozan e Hélène François. Fort Antoine (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 31 LUGLIO



SANREMO 20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: gara di Petanca a Villa Luca

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)



21.45. Rock in the Casbah (25ª edizione), concerti di: Dietro l’angolo - Filodiretto - Oli - Rockinthecasbah Family (feat. Raffaele Arieta, Enzo Cioffi, Larry Camarda, Emanuele Bastiani, Fabio Rossi, Luigi Arieta, Max Rebaudo, Luca Siccardi, Anando Bricchi, Alex tm. Special guest: Sudario Brando) - Swiffer and the Roots of Funk. Terrazze di San Costanzo nel centro storico, fino al 3 agosto

21.30. Per la ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, ‘Una cosetta così’: show di Ghemon con condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per la Rassegna ‘Un libro aperto - storie, parole, pagine’, Bruno Bozzetto e Simone Tempia presentano il libro ‘Il Signor Bozzetto’. Dialoga con gli autori Roberto Gagnor. Via Antica dell’Ospizio, partecipazione libero



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

VALLECROSIA

10.00. ‘Un tuffo per tutti’: prova di pesca da terra con canna, aperta a tutti con ricavato destinato all’acquisto di una sedia job da offrire a quanti ne faranno richiesta per permettere un bagno in mare a tutti coloro che hanno difficoltà a camminare. A cura dell’associazione Nazionale Marinai d’Italia. Spiagge della città, iscrizioni vallecrosia.anmi@gmail.com )

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

19.00-01.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (ultimo giorno della 9ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.30. Viaggio lungo la Via Lattea: osservazioni astronomiche guidate ad occhio nudo e ai telescopi per conoscere le costellazioni estive e gli oggetti celesti più belli del periodo. Spiaggia di Arziglia, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348552 0554 indicando nome, numero di partecipanti

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

TAGGIA



21.00. Per l’ultimo appuntamento della 5ª edizione del Festival Internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’, concerto di organo e canto con la soprano Susanne Jutz e l’organista Josef Edwin Miltschitzky. Parrocchia di San Giuseppe ad Arma, ingresso libero

21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.15. Per la rassegna ‘Per Bacco che musica’, concerto del Maestro Ennio Cominetti. Oratorio San. Giovanni Battista

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Ultimo giorno della Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, presentazione libro ‘Tutto il bello che ci aspetta’ (Feltrinelli) di Lorenza Gentile. Dialogo con l’autrice a cura di Nadia Schiavini, libraia. Piazza al Mare

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.30. ‘Music Summer Beach’ con ospite Cristiano Malgioglio. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CIPRESSA

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Sagrato della Chiesa Nostra Signora della Visitazione, ingresso gratuito

DIANO CASTELLO

21.00. Per la ‘Rassegna Letteraria Number 27’, presentazione libro ‘Ritagli arrugginiti’ di Lucio Scorzelli & ‘Bora Scura’ di Marta Segat. Partecipano il cantautore e scrittore ligure Simone Alessio, la scrittrice Giulia Quaranta Provenzano e la presidente dell’Associazione Number27 Marina Cavalleri. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (tutti i mercoledì di luglio e agosto)

DOLCEDO

21.00. Per la rassegna ‘Per le vie del Borgo’, concerto del chitarrista Riccardo Pampararo. Piazzetta di San Tommaso



RANZO



16.00. Incontro informativo ‘Opportunità per le Imprese dell'Entroterra’ rivolto a tutte le imprese dell'Alta Valle Arroscia e zone limitrofe a cura di CNA Imperia. Sala delle sede comunale, info 0184 500309 (locandina)



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





GIOVEDI’ 1 AGOSTO



SANREMO



7.00. ‘L'Alba del Benessere: Stretching e Meditazione in Spiaggia’: evento dedicato al benessere di corpo e mente. Spiaggia dei Tre Ponti, partecipazione a offerta libera, info e prenotazioni 320 2921392

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-19.30. Reiki al Parco Alfano: evento speciale dedicata al benessere e all'equilibrio con trattamenti individuali di Reiki (30 minuti) con le Master Reiki Maria Giovanna e Anna Rita. Parco Alfano, Corso Imperatrice, partecipazione a offerta libera e consapevole, info e prenotazioni 320 292 1392

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

19.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama asd sulle terrazze del Forte, compatibilmente con il meteo. Info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Dj Time’ con Federico Staltari (Dj Set). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: gara di Petanca a Villa Luca

21.00. Commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Frazione Verezzo

21.45. Rock in the Casbah (25ª edizione), concerti di: Cinalsky - Amado - Jolie - Nicholas Groowers - Nomoremario. Terrazze di San Costanzo nel centro storico, fino al 3 agosto

IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per ‘Liguria delle Arti’, ‘Lo spettacolo della Bellezza’: Pino Petruzzelli legge Hermann Hesse, Maram Al- Masri, Pino Petruzzelli. Musiche a cura della GOG - Giovine Orchestra Genovese: Silvano Rodi (clavicembalo) Sonia Sorella (ritmiche) eseguonoSuite medievale, Simone Molinaro, Giuseppe Paladino, Pasquale Anfossi. Chiesa SS. Annunziata a Piani (brochure)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto



18.00. Aperitivo danzante: musica e divertimento al centro sociale bordigotto ‘Insieme senza età’. Villa Levratto in via dei Colli 13 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.30. ‘I balletti degli autori italiani’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà con la partecipazione della Scuola di Danza ‘Il cigno nero di Vallecrosia’. Giardini Lowe (ingresso a pagamento)

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

21.30. Per la Rassegna letteraria ‘E' tempo di Libri’ Veronica Pivetti presenta ‘Rosa’ (Rai Libri). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA



17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: fiera promozionale a cura dell'associazione culturale ‘Amici della Musica & dell'Arte’. Lungomare

21.30. Per il progetto musicale ‘Live music from local bands of Taggia: concerto di Charlot Riot con cantautorato italiano e internazionale. Via Lido

RIVA LIGURE



21.15. Per ‘Bim Bum Bam’, Gonfiabili in via Martiri della Libertà



SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194



21.00. ‘Onde di lettura’: rassegna letteraria a cura della libreria Dante con ospite Orso Tosco. Porticciolo comunale

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (9ª edizione): concerto dei ‘Pericopes + 1’. Piazza Rovere, fino al 5 agosto



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. ‘Bajardo Jazz 2024’. Giardino del Tiglio, fino al 3 agosto

CAMPOROSSO



21.00. Per la rassegna di ‘Popular music’, concerto del gruppo musicale 'Cheli de Campurussu'. Piazza D'Armi



CERIANA



21.00. Festival Musiche della Terra (27ª edizione): dall'Ucraina ‘Lady Polyphonie ensemble’, la magica melodia dei popoli slavi orientali. Piazza Guglielmo Marconi (più info)



CIPRESSA



19.30. Festa del raccolto (meditazione con tamburo) con cena al sacco. Chiesa

DOLCEACQUA

21.30. Per la rassegna ‘E...State in vigna in Alta Via’, concerto dell'ensemble 'Amarcord' dal titolo ‘Un bacio a mezzanotte’ con Marisa Fagnani (chitarra e voce), Gianni Martini (fisarmonica), Mirco Rebaudo (clarinetto e saxofono). Azienda vinicola Alta Via in località Arcagna (15 euro, lunch + spettacolo 55 euro), info e prenotazioni anche su Whatsapp 338 6273449

22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: Storyteller Marta e Brigida condurranno i partecipanti per le vie dell’antico paese dei Doria, tra miti pagani e storie di streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi, in un itinerario notturno alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. Leggende e tradizioni basate su fatti storici e racconti popolari. Punto d’incontro presso il ponte vecchio, info WhatsApp 347 1402685 (20 euro, biglietti acquistabili sul sito www.autunnonero.com )



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO

15.00. Festa della Lavanda con ‘Vedo Nero’ Zucchero Tribute Band. Centro Storico

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



20.00. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘I Panama’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

21.15. Cinema all'aperto in zona Boschetto



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Stanislav Kochanovsky, con il pianista Nikolai Lugansky. Musiche di Mikhail Glinka, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Alexander Borodin. Palais Princier, Cour d'Honneur (più info)



VENERDI’ 2 AGOSTO

SANREMO

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 4 agosto

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: intrattenimento per i più piccolo ‘Art Painting’ con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Rita e gli Evergreen’. Campo di Basket

21.45. Rock in the Casbah (25ª edizione), concerti di: Il Teatro di Pan - Uragano - Space T Rock Band - Bermudas. Terrazze di San Costanzo nel centro storico, fino al 3 agosto

21.30. Concerto ‘Amii Stewart In Sinfonica’ con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valter Sivilotti. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



18.00. Presentazione del nuovo libro del giornalista e critico Paolo Talanca ‘Musica e Parole: breve storia della Canzone d'Autore in Italia’ edito da Carocci Editore. Accompagnamento musicale di Chiara Ragnini. Modera Marika Amoretti. Evento a cura dell'Associazione Culturale Imperia Musicale. Libreria Ubik in via San Giovanni 34

19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina (fino al 13 settembre)



21.00. Imperia Canta(va): concerto con la Compagnia Corale. Chiesa San Bernardo a Moltedo

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, agosto Rock sotto le Gru. Direzione artistica di Monica Tondelli. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



8.00. Yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni venerdì sino al 16 agosto)



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

17.00. In occasione dell’Agosto Medievale, presentazione del volume ‘I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco. Cinquecentenario del patto di fedeltà del 3 novembre 1523’, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Comune di Dolceacqua. Fondo antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Alta, ingresso libero

18.00-00.30. Per l’Agosto Medievale’, Notte di Mediestate: rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri + Mercato Medievale + visite guidate. A cura Ente Agosto Medievale, Centro storico (il programma nel dettaglio a questo link)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Insomnia’, un giallo psicologico con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.00. Per ‘Hanbury che Spettacolo!’, ospite Roberto Negro per la presentazione del suo nuovo romanzo ‘L'agonia della falena - Un'indagine del Commissario Scichilone’ (Frilli editore) accompagnata da interventi musicali di Alessio Biancheri (chitarra e voce) Giampiero-Peo Abellonio (contrabbasso) e Andrea Pallanca (batteria). Giardini Hanbury, ingresso libero

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.30. ‘Migr'Azioni corali De André &...’: concerto polifonico vocale a cura dell'Associazione Musicale Troubair Clair. Centro Storico

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.00. ‘E...state in Tenco’: presentazione del libro ‘Il cantastaino Amico, l’incontro è la vita dell’arte’ e disco a cura di Sergio Secondiano Sacchi + concerto della cantautrice Roberta Giallo + concerto di Alberto Fortis. Presentano Massimo Schiavon e Massimo Milone. Giardini Lowe, anche domani (10 euro)

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon (ultimo giorno). Sala eventi ‘La Piccola’

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Serata di musica e ballo con ‘Mariella Group’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



21.30. Esibizione musicale de ‘I Nuovi Solidi’, band tributo a Lucio Battisti. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. ‘Feet DJ’ con Nicholas Deplano in Consolle. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

20.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare



21.00. Visita del borgo con Franco Bianchi

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (9ª edizione): concerto del ‘Francesca Ajmar Quintet’ accompagnata da musicisti con cui collabora da anni. Piazza Rovere, fino al 5 agosto

CERVO

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, ‘Canto per Europa’: spettacolo teatrale e musicale di e con Paolo Rumiz. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. ‘Bajardo Jazz 2024’. Giardino del Tiglio, fino al 3 agosto

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna musica jazz ‘Jazz Valley', esibizione del gruppo musicale 'GroovyBoyz'. Apre alle 20.30 Alessio Menconi e il suo Organ Trio. Terrazza panoramica al centro Falcone

CIVEZZA

21.00. Cinema a cielo aperto dedicato alla bellezza della Valle Argentina con proiezione documentario ‘Wildlife in Valle Argentina - il Film’. Piazza della parrocchiale

DOLCEACQUA



19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

18.00. Per la rassegna ‘Seconda stella a destra’, Remo Ferretti presento ‘Codice 9 Top secret’ + espone Angelo Meloni. Biblioteca Comunale



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



18.00-01.00. Pizza Festival: due giorni di festa gastronomica con varietà di pizze tradizionali, birra artigianale e serate all'insegna della musica e del ballo con Ivan WildBoy & Rockin' Trio. Zona Boschetto, anche domani



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per ‘Jazz au Château 2024’, concerto del ‘Les Pornographes Trio’ (Reprises de Brassens). Villaggio alto (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, spettacolo da Mille e una notte con la superstar libanese Myriam Fares. Salle des Etoiles (più info)





SABATO 3 AGOSTO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 4 agosto

10.00-18.00. ‘Festival dei Boschi 2024’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni del Cantastorie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio. Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il duo Blu Syrio dormato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per la chiusura dei Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi, Carnevale estivo con Dj Tex. Campo di Basket

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo della compagnia ‘La Torretta’ (Savona). Piazza San Siro



21.15. XXVI Festival Organistico Internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’: concerto dell’organista Martin Baker. Basilica Concattedrale di San Siro

21.45. Rock in the Casbah (ultimo giorno della 25ª edizione), concerti di: Graziano Romani - Stef Burns (feat. The Mullers - Manuel Boni) - The Jerrycans. Terrazze di San Costanzo nel centro storico

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00-18.30. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



21.00. ‘Madonna Mia!’: spettacolo a cura della parrocchia Nostra Signora della Neve & Abracadabra per la regia di Vittorio Capotorto. Cast: Mary Ball, Gianluigi Peirano, Dante Borzi, Romina Amerigo, Elisa Tandurella. Piazzale dell’oratorio San Antonio Abate di Poggi

21.00. Per ‘Imperia in Armonia’, ‘Carmina Burana’: concerto con il coro FilHarmonia di Sanremo, diretto dal M. Giulio Magnanini. Con il soprano genovese Irene Celle, dal baritono cagliaritano Matteo Loi e dal tenore imperiese Raffaele Feo, e dai due pianisti l’imperiese GianLuca Ascheri e il leccese Andrés Jesùs Gallucci. Compagine diretta dal M° Giovanni di Stefano, direttore artistico del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto del Trio JAZZ P.O.P. formato dal sassofonista Maurizio Ditozzi, dalla Cantante Giulia Pia e dal chitarrista Lorenzo Girola. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA



9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

17.00. Cooking show per adulti a cura Circolo della Castagnola. Chiostro Sant’Agostino

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), presentazione libro ‘Dietro le linee nemiche - La guerra delle spie al confine italo-francese 1944/45' di Veziano Caudano. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi, ingresso gratuito



18.00-00.30. Per l’Agosto Medievale’, Notte delle Perseidi: rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri + Mercato Medievale . visite guidate. A cura Ente Agosto Medievale, Centro storico (il programma nel dettaglio a questo link)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per la rassegna ‘Hanbury che spettacolo!’, ‘Milonga sotto le stelle’: una serata di tango aperta al pubblico in collaborazione con ‘El Gato Tanguero’. Giardini Hanbury (più info)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

20.00-23.00. ‘Tesori di Ponente e condivisioni’: scambio di libri per grandi e piccini. Giardino della Casa Valdese, Via Colonnello Aprosio 255

21.00. Fiaccolata a cura dell'Associazione Pescatori Amici del Mare sul Lungomare Marconi

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

21.00. ‘E...state in Tenco’: presentazione del libro ‘Musica e parole. Breve storia delle canzoni d’autore in Italia’ di Paolo Talanca + concerto della cantautrice Irene Buselli + concerto di Paolo Jannacci. Presentano Massimo Schiavon e Massimo Milone. Giardini Lowe (10 euro)

20.00. Serata danzante con gastronomia in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

20.00. 55ª Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura. A cura dell Associazione ‘U Descu Spiaretè’. Piazzale al Mare (consumazione a pagamento)



TAGGIA ARMA

21.15. ‘Le Carte di Angiolina’: il Teatro dell'Albero rende omaggio a Faber e alla sua Genova (per voci ed archi). Piazza SS. Trinità a Taggia

21.30. Esibizione musicale degli ‘Erbagrama’, cover band della provincia che ripropone classici della musica pop-rock, con una selezioni di brani tratti dai successi italiani. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.00. Festa del Mare: Santa Messa alle 21 + alle 23, Spettacolo Pirotecnico. Approdo turistico

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Sagra dei Muscoli: serata enogastronomica e danzante con l’Orchestra Giacomo e i Mirage. Campo sportivo in località Colombeira

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Veronica Pivetti presenta il suo ultimo romanzo 'Rosa'. Intervista l'autrice il giornalista Giulio Geluardi. Evento a cura di Espansione Eventi di Paola Savella. Teatro dell'Albero, via Vignasse 1, ingresso libero, info e prenotazioni 338 7338321

DIANO MARINA

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)

21.30. Concerto di Simone Alessio, in arte Garibaldi. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (9ª edizione): concerto del ‘Solar Quintet Feat Giampaolo Casati’. Piazza Rovere, fino al 5 agosto

ENTROTERRA

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)



18.00. Per la rassegna ‘Bajardo Lectures’, seconda lezione sul tema ‘Che cos'è la Patafisica’ con il professor Marco Maria Maiocchi introdotto da Domenico Graglia e Fabio Barricalla propone alcune declamazioni poetiche di Farfa. Chiesa Vecchia di San Niccolò



21.00. ‘Bajardo Jazz 2024’. Giardino del Tiglio, fino al 3 agosto

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



21.00. Concerto del chitarrista Roberto Durkovic. Museo della Lavanda

CAMPOROSSO



21.00. Festa de ‘L’Unità’. Palatenda Bigauda, anche domani



CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - In viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA



19.00. Sagra del Bernardun, un'occasione per gustare il tipico piatto a base di carne di bovino e patate, accompagnato da musica, balli e divertimento con l’orchestra ‘Lost in blues’. Piazza Marconi

CIPRESSA

9.30. Torneo di scacchi semilampo ‘La Torre scende in piazza’. Sala Polivalente

COSTARAINERA



9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro



21.00. Serata occitana, musica e balli tradizionali - Folk en rouge, nel centro storico

DOLCEACQUA



20.00. ‘Carnevale Estivo’ con i Dusäigöti: serata gastronomica e danzante a tema in Piazza Mauro

LUCINASCO



21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, ‘Canti e racconti dal Brasile’ con Valbilene Coutinho (Voce), Fabrizio Forte (Chitarra 7 corde), Gilson Silveira (Percussioni). Sagrato della Chiesa di Santo Stefano, ingresso a libera offerta, info 347 5337157

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA

21.15. ‘Casa Balestra’, ‘Amore sacro e Amor profano’ & ‘Sacro, e vago giardinello’: presentazione dei volumi trascritti e commentati. A cura di Giorgio Fedozzi e Gianluca Robbione. Presentano l'opera Alessandro Giacobbe e Alfonso Sista + ‘Le maschere di Ubaga’: esposizione foto tratte dal Museo delle maschere di Ubaga di Pieve di Teco Ricreatorio San G.B. Lantrua, via Grande



MONTEGROSSO PIAN LATTE



15.00. ‘Bauba-Can’: pomeriggio dedicato ai nostri amici a 4 zampe ed ai loro proprietari con ritrovo e accreditamento presso la sede della Pro Loco (Via Ai Prati, 93). Alle 15.30 partenza della Passeggiata nella natura. A partire dalle 16.45 percorsi sensoriali, valutazioni e spazio domande al campo sportivo del borgo. Prenotazione obbligatoria tramite Whatsapp +39 379 1960253 (contributo di partecipazione 5 euro per cane)



PERINALDO

19.00. Festa Cubana nel Centro Storico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

15.00. ‘Cura pupazzo’: giornata dedicata ai bambini dove i volontari giovani della CRI li faranno giocare e li intratterranno per tutto il pomeriggio. Sede della Croce Rossa, info 389 0629008

21.00. ‘Maneggi per maritare una figlia’ di Gilberto Govi: spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia teatrale ‘Tutti esauriti’. Piazzale della Croce Rossa, ingresso ad offerta con incasso tolte le spese devoluto alla CRI

PORNASSIO



12.00-03.00. Prima edizione di ‘Nava Market Valley’, Fiera-Mercato che celebra l'autenticità e la diversità del patrimonio eno-gastronomico e artigianale della Valle Arroscia (Piazzale di Colle di Nava) con percorso tra gli stands, dove si può pranzare con le specialità locali + dalle ore 14, musica live + alle 19, apertura del Forte Centrale con video mapping della facciata e musica fino alle 3 con i Djs: Jc Dj, Michele K + Alex Cosentino, Gliso, Nito Dj, Ellebeat, Otk (più info)

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra dei Ravioli: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



18.00-01.00. Pizza Festival: due giorni di festa gastronomica con varietà di pizze tradizionali, birra artigianale e serate all'insegna della musica con ‘Balliamo con Macomba’ e con NL Dj. Zona Boschetto



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.00. Serata DJ in Quai Albert Ier



20.00. Cena con spettacolo del trio italiano ‘Il Volo’. Salle des Étoiles (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



21.30. ‘La grande notte veneziana 2024’: sfilata con maschere e costumi veneziani, fiaccolata, sbandieratori e gruppi carnevaleschi e un grande spettacolo pirotecnico che si conclude con una serata danzante. Avenue Jean Mermoz (più info)

DOMENICA 4 AGOSTO



SANREMO



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo

10.00-18.00. ‘Festival dei Boschi 2024’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni del Cantastorie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio. Prato di San Romolo (il programma a questo link)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, Music Time’ con ‘Sound Fusion’: Luca Griotto (voce e tastiera) e Roberta Delfino (voce)). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



IMPERIA



10.30-12.30. ‘Musica.. elettrica!’: visita museale, incentrata sulla figura di Grock come polistrumentista, seguita da un laboratorio dove si creeranno strumenti musicali con materiale di riciclo e si collegheranno con una scheda elettronica, tramite un particolare ambiente di programmazione chiamato ‘Scratch’. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

14.30-18.30. Ultimo giorno della mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Giornate Musicali: spettacolo di beneficenza a cura della Croce d'Oro Onlus. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

8.00. Desbaratu: 104ª edizione a cura della Confcommercio di Ventimiglia. Centro città

10.00-18.00. Lezioni gratuite e tour di Sup a cura A.S.D. XXmiglia in Sup. Spiaggia di Latte

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.00. Per l’Agosto Medievale, ‘Disfida de li Gozzi’: competizione sui gozzi liguri nel mare antistante la città (il programma nel dettaglio a questo link)

18.00. Per l’Agosto Medievale, Taberna ‘À Vurpàira’ con sapori Intemeli: lungo il percorso apertura taberne con degustazione di piatti tipici con spettacoli ed animazione, giocoleria e musici. Centro Storico (il programma nel dettaglio a questo link)

19.00. Per l’Agosto Medievale, Notte delle Corporazioni a cura Ente Agosto Medievale. Centro Storico (il programma nel dettaglio a questo link)



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



21.00. Musica della rock band ‘I Mercenari’. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.00. Per la rassegna ‘Hanbury che spettacolo!’, spettacolo musicale-corale-teatrale ‘Migr’azioni corali – De Andrè &...’ con in scena il coro Troubar Clair & Liber Theatrum in occasione del XXV° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André. Giardini Hanbury a La Mortola (più info)

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.15. ‘Meltin’ Pop & Poetry’: canzoni e poesie del vecchio e del nuovo mondo, unite da un filo empatico con Roberta Giallo e Laura Trimarchi (13 euro). Giardini Winter in località Arziglia, prenotazioni al 333 615 5989 (locandina)

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Auditorium... In Jazz’, Alessandro Bellati ‘1924’: concerto e reading musicale con musicisti jazz. Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. ‘U Giurnu du Rebaxiu’: fiera promozionale nelle vie del centro di Arma

21.15. Per Cinema in Pineta, proiezione film per famiglie ‘Il ritorno di Mary Poppins’. Via Lido

21.30. ‘Gio..Can..Do Con Ubac’: manifestazione cinofila con sfilata amatoriale a cura del centro cinofilo ‘Gli amici dell'Orma’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per Bim Bum Bam, cinema all’aperto con proiezione film ‘AINBO – Spirito dell’Amazzonia’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



21.30. Concerto rock con i ‘Jockers’. Palco sul mare

DIANO MARINA

8.00-20.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martri della Libertà

10.30-22.30. Mostra collettiva ‘Acquerelli... Emozioni in libertà!’ con oltre 40 opere realizzate da quattro artiste provenienti dall’area torinese e legate da anni al Ponente Ligure: Silvia Artusio, Paola Costa, Mariangela Delbene, Vittoria Piccioni. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 5 agosto (h 10.30/12-17.30/22.30)

21.30. Per Diano SottoMarina, ‘Il polmone verde di Diano Marina, una passeggiata nei boschi sommersi di Posidonia oceanica’: immagini e racconti del mare con proiezione di video subacquei realizzati nel Golfo Dianese dai video operatori di InfoRmare e commentati in diretta dai nostri divulgatori ambientali. Piazza Martiri della Libertà

21.30. ‘La Corrida della Domenica’: musica e animazione a cura di Paolo Bianco. Piazza Martiri della Libertà, Per info e iscrizioni 329 2215609 (Elio)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)

21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (9ª edizione): concerto del ‘The Origin Trio Feat Stefano Bedetti’. Piazza Rovere, fino al 5 agosto

CERVO

21.30. Per il ‘Festival internazionale di musica da camera di Cervo’, ‘Ogni cosa a suo tempo’: spettacolo musicale per bambini con Marco Amistadi (oboe), Federico Bagnasco (contrabbasso). Area naturalistica Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

AURIGO

21.00. Per il ‘FestiValdelMaro’, ‘Sorelle Tutte’: pagine da musical (Sister Act, Tutti Insieme Appassionatamente, Mamma mia). Scene e melodie interpretate dal coro conClaudia accompagnate alla tastiera da Tiziana Zunino e alle percussioni da Maurizio Pettigiani. Campo Sportivo

BAJARDO



16.00. Per la rassegna letteraria ‘Profumo di Carta’ Elena Esposito presenta il suo libro di recente uscita ‘Un dono’ edito da Affiori, terzo romanzo dell'autrice che ci racconta una storia di esclusione e di riscatto nella quale è l'amicizia il valore più importante. Chiesetta di San Rocco

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

21.00. Concerto di cantautorato della Berben Band. Giardini del Tiglio

CAMPOROSSO



21.00. Festa de ‘L’Unità’. Palatenda Bigauda

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



16.00. Distillazione di lavanda selvatica di Prati Piani a cura di Patrizia e Rita Cugge. Museo Della Lavanda di Carpasio

CASTEL VITTORIO

17.00 & 19.30. 54esima Sagra del Turtun: presentazione del libro ‘Diario di un giardiniere anarchico’ di Libereso Guglielmi, a cura di Claudio Porchia e concorso del turtun con partecipazione aperta a tutti consegnando il Turtun entro le ore 17 presso Piazza XX Settembre + dalle ore 19.30, serata danzante con Turtun, coniglio, grigliata e dolci di castè. Consigliata la prenotazione dei tavoli 320 1876798 (Simona)

CIPRESSA

18.00. Festa Nostra Signora degli Angeli ai Piani

21.00. Spettacolo del Teatro dell'Albero dal titolo ‘Donna Fior’. Piazza Mazzini



DOLCEACQUA

8.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato (ultima domenica di tutti i mesi). Piazza Mauro e piazza Garibaldi



15.00. Visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria. Si passa per Via Castello ricca di botteghe di artigiani, artisti e cantine. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso dell’Enoteca Regionale di Dolceacqua. Appuntamento presso lo Iat, prenotazione obbligatoria al 337 1004228

21.30. Serata di magia con il Mago Lupis: Sorprese e divertimento per tutta la famiglia. Piazza Mauro

19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

20.00. ‘Perinaldo & Friend’: musica con ‘Join the Dinner Party’. Centro Storico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

11.00. Festa del Redentore sul Monte Saccarello. Appuntamento davanti al monumento del Redentore sul Saccarello per la Santa Messa. A seguire rinfresco

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Féerique’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada, con il pianista Simon Trpčeski. Musiche di Johannes Brahms, Bedřich Smetana e Antonín Dvořák. Corte d’onore del Palazzo del Principe (più info)

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



10.15-18.45. ‘La leggenda del trono’: giornata medievale per rivivere la vita quotidiana delle guarnigioni e degli abitanti del Medioevo. Castello (il programma)





