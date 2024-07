Ceriana: l'Accademia Giuseppe Balbo partecipa ad Arte sospesa con un'opera collettiva

Arte Sospesa Ceriana ha preso il via da una settimana con grande successo di pubblico, una delle opere esposte è il frutto di un lungo lavoro fatto dagli allievi della Accademia Riviera Dei Fiori Giuseppe Balbo. Si tratta di un grande telo composto da 25 tessere realizzate con la tecnica della cianotipia. Questo antico metodo precursore di quello fotografico consente di ottenere delle immagini impresse su carta o stoffa di un interessante tonalità Blu di Prussia.

Ogni allievo ha gestito la sua tessera completamente in autonomia dando spazio alla propria immaginazione. Le tessere sono state poi cucite assieme ed ora si trovano esposte in via Santa Marta lungo il percorso espositivo di Artesospesaceriana24. Il comitato promotore ringrazia la Presidente della Accademia Balbo Carol Invernici per la disponibilità e il maestro di fotografia Mario Anfosso per aver messo a disposizione la camera oscura.