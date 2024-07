Ventimiglia: sviluppo turistico in città, oggi l'incontro tra l'Amministrazione e la Confcommercio

Si è svolto oggi un incontro fra l’Amministrazione comunale e la Confcommercio di Ventimiglia, alla presenza del Sindaco Flavio Di Muro, per avviare un lavoro sinergico a favore e sostegno dello sviluppo turistico e commerciale della città di confine.

Il Comune di Ventimiglia sta infatti lavorando a un nuovo regolamento volto a rafforzare il settore commerciale ventimigliese, in prospettiva dello sviluppo turistico della città e in questo senso la Confcommercio si pone, come sempre, quale interlocutore di riferimento, offrendo la propria disponibilità e collaborazione.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi: “Siamo molto soddisfatti per l’attenzione posta dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia nei confronti degli operatori commerciali e turistici della città. Riteniamo fondamentale porre in essere un lavoro sinergico, considerato che la Confcommercio, attraverso i suoi associati, a Ventimiglia, come negli altri centri, può contare su un occhio attento alle problematiche delle categorie e alle opportunità di sviluppo”.

Hanno preso parte all’incontro il Sindaco Flavio Di Muro, il Vice Sindaco Marco Agosta, il Presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari, il funzionario comunale Andrea Coppola, il Comandante della Polizia municipale Sandro Villano, l’Ufficiale della Polizia municipale Luca Nervino, il Direttore provinciale della Confcommercio Luca Erba, il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi, il Vice presidente della Confcommercio di Ventimiglia Elisabetta Marchetti.