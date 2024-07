Sanremo, sopralluogo del vicesindaco Fellegara all'Emporio Solidale per incontrare responsabili e volontari.

Continuano i sopralluoghi dell’assessore all’ambito sociale (e vicesindaco) Fulvio Fellegara: dopo essersi recato a Casa Serena, ha effettuato una visita all’Emporio Solidale per incontrare i responsabili della struttura e i volontari.

In seguito, ha avuto un colloquio con Maurizio Marmo, responsabile Caritas, e una delegazione.

“Sono stati incontri molto proficui – dichiara Fellegara – perché mi hanno permesso di conoscere meglio le diverse realtà presenti sul territorio: dall’Emporio Solidale, importante punto di riferimento per le persone meno fortunate, alle unità di strada che, anche in questi giorni, si stanno occupando delle persone senza dimora, alla presenza di convenzioni per l'estrema povertà e l'ospitalità alle persone indigenti. Queste attività non solo verranno confermate ma saranno anche potenziate, nell’ottica di rafforzare la rete di solidarietà presente sul territorio”.

Ad accompagnare l’assessore Fellegara, il consigliere Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo e gli uffici comunali nella persona di Simona Donati e Roberta Dore.