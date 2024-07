Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 24 a domenica 28 luglio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

SANREMO

9.30-11.30. Desbaratu ad offerta per rinnovo locale e a sostegno dei costi dell’acquisto dello spazio dell’Associazione ‘Popoli in Arte’. ‘Le ceste’, via Galilei 613



19.30. Primo trofeo Orlando Dall'Ava con Ricchi premi e divertimento assicurato. Minigolf di San Romolo 19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Ines Aliprandi trio: Ines Aliprandi (piano e voce), Maurizio Ditozzi (sax), Alberto Micciché (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)

21.45. ‘Bravo Jazz’ (prima serata dell’11ª edizione): Fare Musica e Uno Energy presentano ‘The godfather of Swing’ con Ray Gelato & The Giant. Terrazze di San Costanzo alla Pigna (centro storico)

IMPERIA

18.00. Inaugurazione mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto



21.00. Per le Serate Organistiche Leonardiane, concerto dell’organista italiano Giovannimaria Perrucci. Duomo di San Maurizio

21.15. Per Parasio Teatro, ‘Fabbrica di Ascanio Celestini’: lettura teatrale diretta da Charlie Tordjman. Attori: Sara Bicchierini - Paniel Delministro - Serge Maggiani - Giovanna Marzuoli - Canti: Germana Mastropasqua - Xavier Kebut



VENTIMIGLIA



10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.00. Vernissage mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.00. Antiquarium: Il Latino in tasca Live/Amor con Stella Tramontana (Lezione di latino per tutti). Area Archeologica di Nervia, prenotazioni 348 2624922 (più info)

21.00. Per ‘Albintimilium Theatrum fEst’, spettacolo ‘Il viaggio di Magellano’ con l’attore Roberto Alinghieri accompagnato sul palco dai musicisti Gloria Clemente (piano e voce) e Davide Sinigaglia (percussioni e voce). Teatro romano, corso Genova 134 (più info)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



9.30. Per il progetto Bordighera Blu Park, bio-snorkeling dedicato a bambini e ragazzi (fra gli 8 e i 12 anni), alla scoperta di fauna e flora del mare di Bordighera e di Capo Sant’Ampelio. Dotarsi di maschera, boccaglio e pinne. Ritrovo ai bagni Amarea, punto di appoggio logistico. Iscrizioni alla mail: p.anita@eri.net.in



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

20.30. Per il progetto Bordighera Blu Park, serata di divulgazione aperta a tutti. Esperti divulgatori illustreranno con linguaggio semplice e immediato le peculiarità e la straordinaria biodiversità del mare, sottolineando l'importanza del capitale naturale per uno sviluppo sostenibile. Alla serata partecipano i ragazzi protagonisti del bio-snorkeling della mattina. Musica Evita Peron, sul lungomare Argentina

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.00. ‘L'Estate che canta’: concerto Pop cura di Monia Russo. Auditorium Comunale

TAGGIA

8.30. Escursione da Badalucco a San Bernardo con la guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo al Prino a Taggia (più info)



17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’. Fiera promozionale a cura dell'Associazione Culturale 'Amici della musica & dell'arte'. Lungomare



21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.15. Per ‘Bim Bum Bam’, ‘Viva Riva!’: la Notte Bianca dei Bambini. Vie e Piazze cittadine



21.30. Save Planet, Save Future’: incontro di sensibilizzazione sul futuro del nostro pianeta tenuto da Ambra e Roberta, Referenti Plastic Free, Alessandro Sala, Pittore e Scultore, ed Elena Lombrosi, Biologa Nutrizionista. Piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



DIANO MARINA

9.00-23.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio (martedì 9/14, mercoledì e venerdì 9/12-21/23, giovedì 9/12-15/17, sabato 10-12/15-17)

10.00. ‘Viaggio all’interno di un mondo di libri’: visita guidata dai fondi storici all'angolo morbido per l'infanzia, attraverso la narrativa italiana e straniera e ai depositi non accessibili. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



21.00. ‘Musica da Oscar’: concerto a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina dedicato ai grandi successi musicali della storia del cinema. Villa Scarsella

21.00. Per la rassegna ‘Due parole in riva al mare’, Massimo Polidoro presenta il libro ‘La meraviglia del tutto’ scritto con Piero Angela. Polidoro dialoga con Francesca Bogliolo, critica d'arte. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

21.30. ‘Cover Night Festival’ (1ª edizione): concerto della Re Beat (twist e rock’n’roll degli anni d’oro). Piazza Torre Santa Maria, fino al 24 luglio

CERVO



21.30. Per la 61° edizione 2024 del Festival di Cervo, recital del pianista Marek Kozák. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la ‘Rassegna Letteraria Number 27’, presentazione libro ‘Atomic Pride’ di Francesco Basso + ‘Sac The Sac’ di Elisabetta Visini e Federico Ubezio. Partecipano il cantautore e scrittore ligure Simone Alessio, la scrittrice Giulia Quaranta Provenzano e la presidente dell’Associazione Number27 Marina Cavalleri. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (tutti i mercoledì di luglio e agosto)



PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, Achille Succi & Perinaldo Festival Jazz Ensemble ‘Miles and more’: la voce del sassofono di Achille Succi si confronta sul palco con i più brillanti allievi della masterclass di Pietro Ballestrero. Piazza San Nicolò, fino al 28 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (16ª edizione): I Cattivi di Cuore portano in scena ‘Il raccolto’, vincitore del 33° Festival nazionale ‘Maschera d'Oro’ di Vicenza. Teatro Salvini, prenotazione 339 3640601 (più info)

POMPEIANA

21.15. Presentazione libro ‘Farfalle di Pietra’ di Giulio Maria Geluardi (editore Fusta). Dialoga con l'autore il giornalista Marco Silvano Corradi. Piazza Dante

SEBORGA



15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.15. Cinema all'aperto in zona Boschetto



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



GIOVEDI’ 25 LUGLIO



SANREMO



7.30. ‘L'Alba del Benessere: Stretching e Meditazione in Spiaggia’: evento dedicato al benessere di corpo e mente. Spiaggia dei Tre Ponti, partecipazione a offerta libera, info e prenotazioni 320 2921392

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



9.00. In occasione dello ‘World Drowning Prevention Day’ (Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento), incontro al Lido Imperatrice, alla presenza di istituzioni, enti e associazioni, per sensibilizzare sul tema del salvamento. Evento a cura del Comune

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

18.15. Yin Yoga, Meditazione e Bagno di suoni all'aperto: esperienza di benessere olistico condotta da esperti del settore. Auditorium Franco Alfano (munirsi di tappetino yoga e cuscino), partecipazione a libera offerta, info e prenotazioni 380 309 5931

18.30. Per i ‘Martedì Letterari’, il prof. Francesco De Nicola presenta il suo saggio ‘Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere, sempre’ (Ares edizioni). Teatro dell’Opera del Casinò, ingressi libero fino ad esaurimento posti

19.00-21.00. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Bubble School’ con Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Dj Time’ con Federico Staltari (Dj Set). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘Aspettando Sant’Anna’ & Carnevale dei Bambini con il mago Salvatore e la trucca bambini Andreina. Campo di Basket (servizio bar e gastronomia)

21.45. Per ‘Bravo Jazz’ (seconda serata dell’11ª edizione), ‘Fabris Five For Monk’ con Jose Fabris voce - Frank Taschini Sax tenore e Soprano - Lorenzo Herrnhut Girola Chitarra - Alberto Micciché basso elettrico - Enzo Cioffi batteria. Terrazze di San Costanzo alla Pigna (centro storico)

IMPERIA



9.15. Per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento: sicurezza della balneazione e della navigazione con la Capitaneria di Porto + Dimostrazione di operazioni di ricerca e salvataggio in mare coordinate dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con Protezione Civile, Scuola Italiana cani salvataggio 'Vela', Croce Bianca, Croce Rossa e Croce d'Oro. SLA Surf Beach a Borgo Marina

10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

22.00. Per la rassegna ‘Concerti delle logge’, Musiche da Film ‘Polvere di Stelle’: concerto con protagonisti al flauto Stefano Maffizzoni e al pianoforte Gloria Cianchetta (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

10.00. Festa Patronale in Frazione Varase a cura Direttivo del Quartiere di Varase

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata

21.00. Concerto della Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Chiostro Sant’Agostino

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Concerto omaggio a Battisti con I Nuovi Solidi. Pista di Pattinaggio, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



9.00-11.00. ‘Bandiera Blu: al mare in sicurezza’, momento di informazione per la prevenzione degli annegamenti ed esercitazione con i bambini della scuola estiva. Presenti la Capitaneria di Porto, la Croce Azzurra, associazioni di salvamento e i partecipanti alla scuola estiva RA.NA.BO. Spiaggia libera attrezzata in prossimità dello stabilimento 40 Nodi

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio



18.00. Aperitivo danzante: musica e divertimento al centro sociale bordigotto ‘Insieme senza età’. Villa Levratto in via dei Colli 13 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA

21.30. Per Taggia Bimbi, la ‘Color Baby Dance’ di Fortunello e Martella. Piazza Cavour a Taggia



RIVA LIGURE



11.00. Per Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, incontro formativo tenuto dalla Guardia Costiera sul ruolo del singolo cittadino nelle operazioni di segnalazione dell’emergenza e sui comportamenti da tenere in situazioni critiche. Stabilimento balneare La Scogliera (Piazza Ughetto)



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, presentazione libro ‘La lingua che parliamo e non sempre conosciamo’: incontro con Gino Rapa e interventi musicali di Marisa Fagnani. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-12.00. Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: informazione sulla catena dei soccorsi + Sensibilizzazione e Prevenzione ù Dimostrazioni pratiche di Pronto Soccorso e Salvamento + Laboratori per bambini sul tema del Salvamento e ambiente. Spiaggia Libera Ex Stazione



21.30. Concerto dei ‘Fingerlips’ in un Tributo agli anni ’80. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



15.00 & 17.00. Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: incontro presso salone parrocchiale con i bambini della scuola estiva (estate ragazzi UISP) e volontari della Croce Rossa Italiana e Croce Bianca (h 15) + incontro presso passeggiata mare (davanti alla Sirenetta) con la Capitaneria di porto di Imperia, volontari della Croce Rossa Italiana e della Croce Bianca (h 17)

21.00. Serata divulgativa dal titolo ‘Il Santuario Pelagos, cetacei e altri animali’. Palco sul mare



DIANO MARINA

9.00-17.00. ‘Dalle matite ai pennelli’ (ultimo giorno), un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco (h 9/12-15/17)

9.00-23.00. ‘Dalle matite ai pennelli’ (ultimo giorno), un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.00. Festa Patronale di Chiappa con la Karibe Band. Piazza Sottana

21.00. Dj Tex, intrattenimento musicale. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

16.00. Inaugurazione rassegna letteraria ‘Profumo di Carta’ con ospiti Giorgio Caudano e Paolo Veziano e il loro libro ‘Dietro le linee nemiche. La guerra delle spie al confine Italo-francese’, un saggio scritto a due mani che vede protagonisti spie di varie nazionalità in azione tra la Riviera degli Ulivi e la Costa Azzurra nel corso della Seconda guerra mondiale. Chiesetta di San Rocco



CAMPOROSSO



21.00. Per la rassegna musica popolare 'Popular music' concerto della banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Piazza D'Armi

COSTARAINERA

18.30. Per la rassegna letteraria ‘Aperitivo con l'autrice’, ospite la scrittrice Francesca Piazza con il romanzo ‘Tricotillomania’. Evento a cura dell'Associazione 'Le Muse'. Segue aperitivo con una degustazione di vini. Piazza Vittorio Emanuele

DOLCEACQUA



20.30. ‘Metti una sera al Castello’: apertura straordinaria del Castello Doria di Dolceacqua dalle ore 20.30 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23, a pagamento)

PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, concerto del ‘Taufic – Beccalossi Duo’: Roberto Taufic chitarra /voce, Fausto Beccalossi fisarmonica / voce con idee, culture, sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine: Italia, e Brasile. Piazza San Nicolò, fino al 28 luglio (più info)

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



20.00. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Mike e I Simpatici’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



21.30. Concerto d’apertura nell’ambito della IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi con l’arpista Sara Terzano assieme al dulcimer di Jessica Comeau con un programma dalla musica classica al folk. Chiesa della Trasfigurazione, ingresso libero



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. Concerto dei ‘Duran Duran’. Salle des Etoiles (più info)



VENERDI’ 26 LUGLIO

SANREMO

8.30. Festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: Santa messa nella chiesa parrocchiale (h 8.30) + ‘Un fiore per tutte le Anne (h 10) + Santa messa nella chiesa parrocchiale (h 10.30) + Messa Solenne e processione. Al termine benedizione con la reliquia della Santa (h 17) + Serata gastronomica e danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ al Campo da basket (h 20)

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



21.00. Serata dedicata all'olio d'oliva con presentazione del saggio ‘Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815)’ di Alessandro Carassale con il Professore Luca Lo Basso e il degustatore ed esperto di olio d’oliva Aldo Mazzini. Intermezzo musicale di Renzo De Franceschi (fagotto) e Davide Frassoni (chitarra). Evento a cura della fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47

21.00. Per il Festival diffuso ‘Parole antiche per pensieri nuovi’ del Teatro Pubblico Ligure Roberto Alinghieri porta in scena ‘Il viaggio di Magellano’ con musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente (piano e voce) e Davide Sinigaglia (percussioni e voce). Forte di Santa Tecla (biglietti da 19 a 10 euro). Prenotazione al numero 348 2624922



21.30. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Symphony’, ‘Dee Dee Bridgewater meets Orchestra Sinfonica di Sanremo’ con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Alla direzione il M° Angelo Valori. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

21.45. Per ‘Bravo Jazz’ (terza serata dell’11ª edizione), concerto del ‘Nina Papa 4tet’ formato da: Nina Papa voce e percussioni - Bèatrice Alunni piano - Christian Pachiaudi basso elettrico - Cédric Le Donne Batteria percussioni + ‘Rue Guiglia 5tet’ formato da Marco Neri chitarra e composizioni - Amaro Sampedro Lopez Sax - David Marques Piano e tastiere - Luca Leoncini basso elettrico - Luigi Arieta batteria. Terrazze di San Costanzo alla Pigna (centro storico)

IMPERIA



10.00-17.00. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, Concorso di canto ‘Ineja bay’. Direzione artistica di Monica Tondelli. Banchina Aicardi

22.00. Per la rassegna ‘Concerti delle logge’, ‘Le due Americhe’ con il Duo Maclé, ovvero Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, un concerto di pianoforte a 4 mani, da Astor Piazzolla a George Gershwin (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



8.00. Yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni venerdì sino al 16 agosto)



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 (martedì e venerdì di luglio)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Deepwater’, la storia dell’ incidente alla piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico che ha causato un disastro ambientale alcuni anni fa. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.00. ‘Battaglia di Fiori Kids’ (14ª edizione): versione baby della grande kermesse con sfilata animata da bande musicali, scuole di danza, gruppi sportivi e gruppi di animazione + intrattenimento musicale a cura della Banda Città di Ventimiglia e Orchestra filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. lungomare Oberdan e strade adiacenti: via Giovanni XXIII, via Milite Ignoto e via Chiappori

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Serata danzante a cura dell'Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero



21.00. Incontro con Diego Cajelli e presentazione del romanzo ‘La Maledizione della Miniera di Lacrime’ + Letture a cura di Ambra Moretto e Diego Marangon di Liber Theatrum + Domande e risposte con il pubblico. Giardini ‘Falcone e Borsellino’ (Solettone Sud), ingresso libero

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.30. ‘Le marce nel repertorio sinfonico’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà con musiche di Mozart, Mendelssohn e Sousa. Giardini Lowe (15 euro, ridotto 12 euro)

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Balli e Musica on the Road con ‘Dj Tex’. Pista ciclabile

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Concerto Studio 54’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



18.00. Street Food con proposte di piatti della tradizione siciliana. Piazza Ughetto, fino al 28 luglio

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Ultrasuoni’ in concerto. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

9.30. Snorkeling gratuito su prenotazione

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

20.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

21.00. Visita del borgo con Franco Bianchi



21.30. ‘San Lorenzo Night Run’ (1ª edizione) con percorso sulla pista ciclabile in direzione levante fino quasi a Borgo Prino, dove sarà posizionato il giro di boa, e poi rientro a ponente verso il traguardo finale. Ritiro pettotali e partenza dalla ex stazione ferroviaria (10 euro)

DIANO MARINA

20.30. Festa organizzata dalla Parrocchia di Sant'Anna con arrivo della Statua di Sant'Anna dal mare. Partecipa la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ e la Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina. Lido Sant'Anna



21.00. ‘Artisti preistorici’: Laboratorio didattico serale per i ragazzi e le loro famiglie incentrato sugli aspetti più particolari della vita quotidiana degli antichi abitanti del Lucus Bormani. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

21.30. Per l’’Estate Musicale Dianese’, messa in scena dell'opera completa di G. Rossini ‘Il Barbiere di Siviglia’. Villa Scarsella, per informazioni sull'evento, a cura dell'Associazione Ritorno all’Opera, scrivere a info@emdfestival.it (locandina)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse. Piazzale Olimpia, fino a domenica 28 luglio

21.00. Festa Patronale di Poiolo: Santa Messa e a seguire processione e rinfresco a cura dell'Associazione Ca de Puio. Piazza Sant'Anna della frazione Poiolo

21.00. Cartoon Show in Piazza Torre Santa Maria

21.30. Karibe Band Show in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera’, concerto di Simon Zhu – violino, Valentina Messa – pianoforte. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

21.15. Cinema al Castello nella Sala del Castello

CARPASIO

21.00. Proiezione cinematografica sulla Valle Argentina dal titolo ‘Wildlife in Valle Argentina - il Film’. Museo della lavanda

CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

21.00. Concerto di musica classica con il Maestro Allegro. Piazza del paese



PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, concerto di Gianni Denitto & Kora Beat Afro-jazz (Senegal – Italy). Piazza San Nicolò, fino al 28 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

19.30. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (16ª edizione): serata all'insegna delle specialità culinarie spagnole preparate dallo chef Francisco e dai suoi bravissimi sous-chef: paella & sangria, atmosfera conviviale e musica dal vivo. Piazza Carenzi. Possibilità di asporto dalle ore 19.00 alle ore 19.30 (più info)

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



21.00. Celebrazione della Festa della Musica lirica in onore di Santa Maria di Magdala co-patrona del Principato del Sabourg: esibizione canora eseguita dal Soprano Béatrice Fontaine accompagnata al pianoforte dal Maestro Cristina Squarciafichi. Piazza San Martino, ingresso libero



TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. ‘Jazz au Château 2024’: festival del Jazz con concerto ‘Jazz Accords – Jean-Louis Bouyssou Quartet (Standards de jazz). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Riccardo Muti, con esecuzione di musiche di Alfredo Catalani e Franz Schubert. Corte d'Onore del Palazzo del Principe (più info)



SABATO 27 LUGLIO



SANREMO

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30. Evento nell’ambito della mostra ‘I Giganti delle Onde’: approccio introduttivo alla mostra (h 17.30, Museo Civico a Palazzo Nota) + visita guidata con conclusione prevista per le 20 circa (h 18.45, Forte di Santa Tecla). Biglietto cumulativo alla conferenza e alla mostra: 4 euro, ridotto 2 euro (18/25 anni) e gratuito under 18 anni



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con ‘The Cu3e’: Davide Rock (voce e chitarra), Luca Valenti (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Santa Annetta: serata latino americana con Onda Cubana e il Dj Brian. Campo di basket di Coldirodi



21.00. ‘Sparkling party’: evento a favore del centro addestramento Lions Cani guida per non vedenti con la musica di DJ Tagos e della Frinoz band (15 euro). Bagni Lido Foce, info e prenotazioni 335 456092 (Delia)

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo della compagnia ‘Ij Motobin’ di Verzuolo (Cuneo). Piazza San Siro

21.45. Per ‘Bravo Jazz’ (quarta e ultima serata dell’11ª edizione), concerto On the Corner by bambino feat. Alex™ - Wir Ium Dj Set from Jazzy to San.Co. Terrazze di San Costanzo alla Pigna (centro storico)

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

9.30. Apertura nuovo tratto della la Ciclabile di Imperia: Borgo San Moro - Parco Urbano. Ritrovo alla nuova rotonda di Borgo San Moro

10.00-18.30. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)



16.00. ‘Storie di mare’: visita tematica sulla storia della navigazione alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione, per raccontare il millenario rapporto tra uomo e mare (6 euro, 4 euro ridotto + 4 euro visita accompagnata). Museo Navale, Calata Anselmi, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, spettacolo di Cabaret con l'attore e comico genovese Enrique Balbontin. Apre la serata la cantautrice ligure Chiara Ragnini. Banchina Aicardi



21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto del Trio JAZZ P.O.P. formato dal sassofonista Maurizio Ditozzi, dalla Cantante Giulia Pia e dal chitarrista Lorenzo Girola. Zona Tiro a Volo

22.00. Per la rassegna ‘Concerti delle logge’, concerto del Duo Mistral formato da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte in un ‘Viaggio tra Europa e America Latina’ (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), presentazione libro ‘Quattro chiacchiere con la morte’ di Diego Goso. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi, ingresso gratuito



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

20.30. Per Agosto Medievale, Notte della Permissione e disfida di Drappi e Tamburi con offerta del Cero e Benedizione del Palio Marinaro. Evento a cura Ente Agosto Medievale. Piazza della Cattedrale

21.00. Serata di musica da ballo con DJ set. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi



21.15. Per ‘Hanbury che Spettacolo!’ 2024, serata di Stand-Up Comedy & Cabaret condotta da Diego Cajelli (autore tv e docente di scrittura comica) con esibizione di tre allievi dell'Accademia del Comico, ma anche altri ospiti a sorpresa (opportunità per chi sente di avere una vena comica mai espressa e sfruttata, di metterla in mostra e proporla in pubblico). Giardini Hanbury a La Mortola, info 338 6273449 (Liber Theatrum)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Il Ladro’: farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Piazza Nuova nella città alta, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

9.00-18.00. Sport in Porto al porto cittadino, ingresso gratuito, anche domani (h 9/12.30-15/18)

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.00. Serata danzante con gastronomia in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.15. Per ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Troppo cattivi, film d’animazione per grandi e piccoli. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto



21.30. Per la rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’, la giornalista Serena Bortone presenta ‘A te vicino così dolce’ (Rizzoli). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



18.00. ‘La Sant’Erasmo Run K10’: in programma una gara di 10 Km, su un percorso omologato FIDAL, ed una corsa non competitiva di 5 Km. Partenza: Piazza Tiziano Chierotti ad Arma (info e iscrizioni a questo link)



21.00. Processione di ‘Sant'Ermu’: rievocazione storica a cura della Cumpagnia Armasca. Lungomare, Piazza Tiziano Chinotti

21.00. Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo a cura della Associazione ‘Gente Comune'. Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto



18.00. Street Food con proposte di piatti della tradizione siciliana. Piazza Ughetto, fino al 28 luglio

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Per ‘Estate al Campo’, Sagra dei ravioli. Campo sportivo

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



21.00. Presentazione libro e musica di Simone Alessio ‘Garibaldi’. Palco sul mare



DIANO MARINA

10.00. 4 x 4 misto di beach volley: torneo pizzeria ristorante la scialuppa aperto a tutti tutti (bagnanti - turisti - amatori – tesserati). Spiaggia sportiva ex Camandone, anche domani (iscrizioni entro venerdì 26 luglio alle 12 al numero 335 7840735)

18.00. In occasione del 55° anniversario dalla fondazione del Gruppo Pesca Sportiva di Diano Marina, S. Messa presso l'Oratorio della SS. Annunziata e a seguire festeggiamenti sulla banchina del porticciolo turistico

19.00. Festa patronale di San Giacomo: Santa Messa e a seguire processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Frazione Diano Calderina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Rebatta Buse. Piazzale Olimpia, fino a domenica 28 luglio

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: ultimo giorno delle mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)



18.00. Per la rassegna ‘Bajardo Lectures’, seconda lezione sul tema ‘La vita cavalleresca di Giusuè Borsi’ con Faris La Cola e Umberto Salemi. Chiesa Vecchia di San Niccolò



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

17.00. Al museo della lavanda, reading di poesia dei ‘poeti di-versi il Cannolo Poeta’ con coinvolgenti e suggestive letture a tema, tra i colori e i profumi del museo della lavanda di Carpasio. Alle 19.00 aperitivo con i poeti Bar ristorante La Carpasina. Prenotazione consigliata, consumazione non obbligatoria 334 1074737 (bar), ingresso gratuito

CAMPOROSSO



19.00. Festa de l'Unità al Palatenda di Bigauda (anche domani)



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

18.00. Presentazione libro ‘La Liguria in cucina’ con l'autrice Renata Briano. Forum Ricco, ingresso libero

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro

DOLCEACQUA

20.00. Sagra dei ‘Frescioei’: serata Gastronomica e Danzante in Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘Festa della Musica’: string orchestra (h 19.30 in Piazza XX Settembre + classic music (h 20.15 nell’Oratorio San Benedetto) + chamber music (h 20.15 in Piazza Castello) + ‘La fattoria degli animali’ di George Orwell: rappresentazione teatrale con protagonisti i giovani attori presenti a Perinaldo, musicisti delle masterclass e residenti (h 21.30 all’Arena Sciamanin) + Rock Concert (h 22.45 in piazza San Nicolò) (più info)

PIETRABRUNA

16.30 & 19.30. Festa della Lavanda: distillazione lavanda (h 16.30) + Cena all'aperto e serata danzante con ‘Orchestra Slot Machine band’ (h 19.30)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

19.30. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (16ª edizione): serata hamburger ma anche rostelle, salamelle e patatine, birra e DJ set. Piazza Carenzi (più info)

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

ROCCHETTA NERVINA

19.30. 'Sagra della capra & fagioli': serata gastronomica e danzante a scopo benefico animata dall’orchestra Mariella Group. Parte dell'incasso devoluto in beneficenza al corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico della stazione di Ventimiglia. Piazza del Paese

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio

15.00-21.00. Inaugurazione della mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra dei Ravioli: serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Fabio Cozzani + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-21.30. Festa del Grano e del Canto Popolare: giornata dedicata al grano, alle farine, alle ricette tradizionali del territorio e ai canti popolari. Luoghi vari (consultare il programma nella locandina)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VILLA FARALDI



21.30. Nell’ambito della IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, concerto degli allievi e dei docenti dal titolo ‘Armonie d’Estate’. A chiusura previsto un itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina, già Atelier dell’artista norvegese Fritz Røed. Chiesa di San Lorenzo, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



22.00. Spettacolo pirotecnico Quai Albert Ier (più info)





DOMENICA 28 LUGLIO



SANREMO



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Circus School’con Lello Clown. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, Music Time’ con ‘Sound Fusion’: Luca Griotto (voce e tastiera) e Roberta Delfino (voce)). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Campo di Basket a Coldirodi

IMPERIA



8.00-19.00. Imperiaffari: festa commerciale d’estate ad Oneglia

14.30-18.30. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, concerto della ‘Depeche Mode Tribute band’. Banchina Aicardi



21.30. ‘Chernivchanka’: spettacolo di danze e canzoni ucraine. Chiesa Cristo Re, offerta libera a sostegno del popolo ucraino

22.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Concerti delle logge’, ‘Il Tango, dalle origini ad Astor Piazzolla’: concerto del Trio violino, flauto e fisarmonica composto da Giovanni Sardo, Anton Serra e Sergio Scappini + consegna del Premio delle Logge 2024 a Nerina Neri Battistin (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Lezioni gratuite e tour di Sup a cura della A.S.D. XXmiglia in Sup. Passeggiata Trento Trieste

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

20.30. Per Agosto medievale, ‘Notte de la Contesa’: Giochi Storici a cura Ente Agosto Medievale. Piazza della Libertà

21.00. Concerto del trio formato da Silvano Rodi (organo), Sonia Borella (percussioni antiche) e Barbara Scaringella (soprano), Chiesa di Grimaldi superiore



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Presentazione libro ‘Le nobili inglesi in Liguria da Vallecrosia a Genova’ di Lilia De Apollonia. Giardini della Casa Valdese, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-12.00. Per Amore per il Mare. Porto, ingresso gratuito

9.00-12.30. Sport in Porto al porto cittadino, ingresso gratuito

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio



18.30. Per la festa dei 90 anni del ‘San Marco beach’: ospite la cantante per grandi e piccini Cristina D’Avena con i dj Mumu, Pyse, Lukino e Dany animation (costo a partire da 25 euro). San Marco beach. Lungomare Argentina 36, info 335 744 4660

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

21.30. Spettacolo di Cabaret ‘lo...superterrone’ con Pino Campagna. Piazzale al Mare

TAGGIA

8.00. Fiera di Sant'Erasmo sul Lungomare

18.00. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: processione e benedizione del mare (h 18) + spettacolo pirotecnico (h 22.30). Lungomare e Piana Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



18.00. Street Food con proposte di piatti della tradizione siciliana. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Spettacolo itinerante nel borgo del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA

10.00. 4 x 4 misto di beach volley: torneo pizzeria ristorante la scialuppa aperto a tutti tutti (bagnanti - turisti - amatori – tesserati). Premiazioni alle 18. Spiaggia sportiva ex Camandone

18.00. Festa organizzata dalla Parrocchia di Sant'Anna, con la partecipazione della Banda Città di Diano Marina. Frazione Diano Serreta



21.30. ‘30 minuti di Bellezza’: galà e sfilata di moda a cura di DM spettacoli con esibizione di numerosi artisti, tra cui Luca D'Alessio, Federica Carta, Cioffi, Enrico Nigiotti, Wax e Fresh 'N' Clean. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Molo delle Tartarughe, ingresso libero con prenotazione

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse. Piazzale Olimpia

21.30. Spettacolo teatrale a cura degli ‘Amici del Teatro’. Piazza Rovere

CERVO

21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera’, concerto ‘Travessu’ con Pierpaolo Vacca (organetto diatonico). Area naturalistica Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



9.30. Passeggiata poetica colorata d’estate con Antonella Piccone e Tobias Reiss. Ritrovo alla chiesa di San Rocco, prenotazione al numero 391 1042608 (evento gratuito)

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

CAMPOROSSO



19.00. Festa de l'Unità al Palatenda di Bigauda

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro + Finale Regionale di Miss Italia 2024



CIVEZZA

21.00. ‘I Pulastri’: commedia dialettale messa in scena dagli attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza del paese, ingresso libero

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Tavola rotonda: ‘Incontri di Cosio: l'arte contemporanea e la valorizzazione dei beni culturali’. Introduce Sebastiano Carrara, commissione Cultura del Comune di Cosio, Modera Daniele Panucci Casa Museo Jorn. Interventi di: Donatella Alfonso giornalista e scrittrice, Anna Cossetta Fondazione Agostino De Mari, Silvia Basso Rete dei Musei della Provincia di Savona, Eugenia Murialdo Museo Diffuso del Finale. Piazza 4 Novembre

COSTARAINERA

9.00. Miniolimpiadi della Valle del San Lorenzo. Campo sportivo

DOLCEACQUA



15.00. Visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria. Si passa per Via Castello ricca di botteghe di artigiani, artisti e cantine. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso dell’Enoteca Regionale di Dolceacqua. Appuntamento presso lo Iat, prenotazione obbligatoria al 337 1004228

21.30. ‘Chi dice donna dice..’: spettacolo teatrale-musicale di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon. Con Barbara Piombo, Caterina Valsecchi, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Lucia Gargano, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani, Silvia Oliva e Stella Perrone. Castello dei Doria (a pagamento), info 338 6273449

LUCINASCO

16.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, concerto dell’Ensemble Syncordia dal titolo ‘Miserere’ con musiche di G.P. da Palestrina, Gesualdo da Venosa, Felice Anerio, Gregorio Allegri, Giovanni Gabrieli e William Bvrd. Chiesa della Maddalena, info 347 5337157

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

11.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’ (ultimo appuntamento), concerto dell’Orchestra d'archi del Perinaldo festival diretta dal Maestro Alessandro Conrado in un programma barocco che spazia da Telemann a Vivaldi a Jommelli + Symphonic Taxi Orchestra diretta dal Maestro Marco Giovinazzo con gli allievi del laboratorio ‘Suono anch’io’, docenti della SFOM e dell’Istituto Musicale Pareggiato, neodiplomati e allievi di differenti scuole di musica, volontari dell’Associazione Tamtando. Piazza San Nicolò (più info)

PIETRABRUNA



10.00. Festa della lavanda

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi + Street food a km 0 con frittelle di zucchine e pan fritto (ogni ultima domenica del mese)



9.00 & 10.00. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (ultimo giorno della 16ª edizione): giornata all'insegna dello sport con la ‘Corsa per un Sorriso’ su di un tratto pittoresco delle antiche Vie del Sale. Partenza da Piazza Carenzi del Trail Runner amatoriale alle 9, partenza della passeggiata alle 10 (locandina con i dettagli)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio settembre), info 331 8369495

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.00. Festival dei Boscaioli: dimostrazione di intaglio, pranzo con sugeli e spezzatino alla ligure. A seguire gara di intaglio con motosega ed asce. Località Verdeggia

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

VALLEBONA

21.00. ‘Migr’Azioni Corali, De Andrè & C.’: concerto di sole voci eseguito dal Troubar Clair a favore dell’Asilo Steineriano di Vallebona e alla Scuola Steineriana. Piazza XX Settembre, entrata a offerta libera



VILLA FARALDI



19.00. Workshop libero di dulcimer e arpa nella piazza di Tovetto, aperto a tutti i curiosi che volessero destreggiarsi con l’arpa e con il dulcimer. Docenti e allievi della Masterclass guideranno adulti e bambini alla scoperta di strumenti antichi e affascinanti che sarà possibile provare a suonare

20.00. Nell’ambito della IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, passeggiata ‘Note di Paesaggio’ con partenza dalla Piazza di Tovetto: i suoni delle arpe, dei dulcimer e delle percussioni guideranno alla scoperta delle bellezze della vallata, partecipazione gratuita



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Riccardo Muti, con esecuzione di musiche di Alfredo Catalani e Franz Schubert. Corte d'Onore del Palazzo del Principe (più info)



